Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trung tâm tài chính

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm trụ sở và làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo Phó Thủ tướng về kinh nghiệm phát triển và vận hành trung tâm tài chính, Lãnh đạo Cơ quan Tiền tệ Singapore nhấn mạnh các chính sách nhằm định vị vị trí của Singapore trong cấu trúc tài chính khu vực và toàn cầu, xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, khuôn khổ pháp lý ổn định và minh bạch, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ mục tiêu, chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, khẳng định mong muốn hợp tác với Singapore nhằm thu hút nguồn vốn cho phát triển của mỗi nước, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trong thị trường tài chính toàn cầu; đề nghị MAS tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối hai trung tâm tài chính của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, quỹ đầu tư...

Tại cuộc gặp với Trung tâm Trọng tài quốc tế, bà Gloria Lim, Tổng Giám đốc Điều hành Trung tâm Trọng tài Quốc tế (SIAC) và ông Vivekananda Neelakantan, Tổng Thư ký SIAC nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan xử lý tranh chấp trong quá trình phát triển trung tâm tài chính của Singapore, chia sẻ thông tin về mô hình quản trị của ban giám đốc, tòa trọng tài và ban thư ký, quy trình thủ tục rút gọn bảo đảm tính cạnh tranh, xử lý kịp thời các tranh chấp, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế, kinh nghiệm phát triển đội ngũ trọng tài viên. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị SIAC hỗ trợ trao đổi và giới thiệu kinh nghiệm trong việc xây dựng danh sách trọng tài viên, bao gồm tiêu chí lựa chọn, cơ chế bổ nhiệm và quản lý trọng tài viên; đồng thời xem xét khả năng giới thiệu các trọng tài viên của SIAC tham gia danh sách trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Png Cheong Boon, Chủ tịch Hội đồng Phát triển kinh tế Singapore (EDB) chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong thu hút đầu tư vào trung tâm tài chính thông qua các biện pháp giảm thuế, hỗ trợ chi phí hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. EDB nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nền tảng đối với việc ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nhất là môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ, chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng chiến lược và hệ sinh thái logistics. Phó Thủ tướng đề nghị EDB tăng cường kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và Singapore trong xúc tiến đầu tư, phát triển dịch vụ tài chính – công nghệ và hội nhập trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam vào mạng lưới các trung tâm kinh tế – tài chính trong khu vực. Hai bên khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy đầu tư của Singapore vào Việt Nam, tiếp tục nhân rộng thành công đã đạt được tại 21 mô hình khu công nghiệp VSIP.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với ông Png Cheong Boon, Chủ tịch Hội đồng phát triển kinh tế Singapore (EDB) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong tọa đàm doanh nghiệp với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng hàng đầu của Singapore, các nhà đầu tư bày tỏ đánh giá cao quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam với môi trường đầu tư thuận lợi hơn, khung pháp lý đột phá theo tiêu chuẩn cao của quốc tế. Các nhà đầu tư khuyến nghị Việt Nam cần bảo đảm tính ổn định của chính sách, sớm hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về tài sản số, tài chính công nghệ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các nhà đầu tư Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như tài chính xanh, tài chính bền vững, tài chính công nghệ, tài sản số...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự Tọa đàm gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong ngày 13/01/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sẽ tiếp tục gặp một số lãnh đạo cao cấp của Singapore, các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư để kết nối hai nền kinh tế, nhất là hai trung tâm tài chính tại Việt Nam và Singapore.