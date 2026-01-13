85 năm ngày Bác Hồ về nước: Khởi đầu những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Hội thảo “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam" - Ảnh: VGP/TG

Chiều 12/1, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam” .

Hội thảo là hoạt động khoa học – chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn to lớn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ngày 10-19/5/1941). Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cho biết, những thắng lợi đó đã đặt nền móng tư tưởng, chính trị và tổ chức cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam; là cơ sở để ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: VGP/TG

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước là kết tinh cao đẹp của khát vọng độc lập dân tộc, của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược thiên tài; là nguồn khởi phát trực tiếp cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Khắc ghi lời dạy và tấm gương đạo đức cách mạng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên phát triển.

Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đồng thời, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa - lịch sử cách mạng. Trong đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó là một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Những bài học từ sự kiện Bác Hồ về nước – về độc lập, tự chủ, về lấy dân làm gốc, về gắn lý luận với thực tiễn – đến nay vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), với nhãn quan chính trị sắc bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng – vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước – làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Quyết định chiến lược đó không chỉ thể hiện tài thao lược của Người mà còn khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng Việt Nam hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu lịch sử về sự kiện Bác Hồ về nước như một điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học Trung ương và địa phương nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thông qua các tham luận và trao đổi khoa học, hội thảo đề xuất các chiến lược, giải pháp cụ thể nhằm phát huy tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa lịch sử, thời đại của sự kiện Bác Hồ về nước đối với con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.



