Việt Nam tiếp tục là thị trường “béo bở” của ngành 700 tỷ USD

Theo báo cáo “Global Beer Consumption by Country in 2024”, được phát hành mới đây, do Kirin Holdings (Nhật Bản) công bố, Việt Nam tiêu thụ 4.577 nghìn kilolit (tương đương 4,577 tỷ lít) bia trong năm 2024, xếp hạng 8 thế giới, chiếm 2,4% thị phần tiêu thụ bia toàn cầu. Báo cáo cũng ghi nhận mức tiêu thụ của Việt Nam tăng 0,6% so với năm trước, trong bối cảnh tổng tiêu thụ bia toàn cầu đạt khoảng 194,12 triệu kilolit, tăng 0,5%.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 40.534 nghìn kilolit, Mỹ đứng thứ hai với 22.340 nghìn kilolit, trong khi Brazil, Mexico, Nga lần lượt theo sau. Việc một quốc gia khoảng 100 triệu dân như Việt Nam lọt top 10 thế giới phản ánh quy mô tiêu dùng nội địa lớn, đồng thời biến bia thành một ngành hàng đáng kể trong bức tranh kinh tế tiêu dùng.

Về cấu trúc tiêu dùng, một báo cáo phân tích thị trường của Bộ Nông nghiệp Canada (tổng hợp từ dữ liệu WHO) cho biết đồ uống có cồn ở Việt Nam bị “thống trị” bởi bia, khi bia chiếm 91,5% mức tiêu thụ đồ uống có cồn được ghi nhận, cao vượt trội so với rượu mạnh và rượu vang. Con số này phần nào lý giải vì sao khi nói đến đồ uống có cồn, bia thường là đại diện đầu tiên được nhắc tới trong câu chuyện tiêu dùng nhóm thức uống này tại Việt Nam.

Thị trường bia Việt Nam hiện là một trong những thị trường đồ uống có giá trị lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo Expert Market Research , giá trị thị trường bia Việt Nam được ước tính vào khoảng 10,17 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ và mức chi tiêu ngày càng tăng của người dân.

Báo cáo này cũng dự báo thị trường sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới, hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và xu hướng tiêu dùng đa dạng hơn. Với vị thế là một trong những thị trường bia tiêu thụ lớn trên thế giới, Việt Nam đóng góp phần không nhỏ vào bức tranh toàn cầu của ngành công nghiệp đồ uống có cồn toàn cầu.

Theo báo cáo Global Beer Market Report 2025 của Statista, giá trị thị trường bia toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 630 tỷ USD, và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 700 tỷ USD vào năm 2030 nhờ nhu cầu tăng tại cả các thị trường phát triển và đang nổi.

Báo cáo lưu ý rằng châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng tiêu thụ và doanh thu, trong khi các nước châu Âu vẫn chiếm tỷ trọng lớn về giá trị trên đầu người. Các yếu tố như thương hiệu cao cấp, phân khúc bia thủ công và thay đổi khẩu vị tiêu dùng đang thúc đẩy doanh thu tăng đều đặn, bất chấp áp lực về thuế tiêu thụ và quy định sức khỏe cộng đồng.