Phí trước bạ ô tô tăng bất thường ở Đà Nẵng, cơ quan thuế nói do sơ suất

12-01-2026 - 17:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế TP Đà Nẵng đang khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh, đồng thời sẽ hoàn trả tiền lệ phí trước bạ do chênh lệch cho người mua.

Ngày 12-1, Thuế TP Đà Nẵng đã có công văn phản hồi nội dung Báo Người Lao Động đưa tin về giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh một người dân đi làm các thủ tục để nhận xe Yaris Cross phiên bản xăng, có giá niêm yết 662 triệu đồng thì được đại lý ô tô Toyota trên địa bàn TP Đà Nẵng thông báo mức phí trước bạ tăng hơn 8,5 triệu đồng so với tháng 12-2025 (từ 65,67 triệu đồng lên 74,2 triệu đồng).

Phí trước bạ ô tô tăng ở Đà Nẵng: Cơ quan Thuế thừa nhận sơ suất - Ảnh 1.

Thuế TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với dòng xe Toyota Yaris Cross và một số xe khác

Đồng thời, trong bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng kèm theo Quyết định do UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 29-12-2025 không có tên dòng xe Toyota Yaris Cross, một số dòng xe khác được áp giá tính thuế theo mức giá cũ chưa điều chỉnh.

"Trước tiên, Thuế thành phố Đà Nẵng xin tiếp thu nội dung phản ảnh và trân trọng cảm ơn sự phản hồi thông tin kịp thời của Quý Báo" – văn bản nêu.

Theo Thuế TP Đà Nẵng, qua rà soát nội dung phản ảnh, đơn vị phát hiện có sự sơ suất trong quá trình cập nhật bảng giá xe để trình UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng, dẫn đến thiếu loại xe Yaris Cross phiên bản xăng.

Do chưa có trong bảng giá áp dụng từ ngày 1-1-2026 nên khi phát sinh hồ sơ tính lệ phí trước bạ cho người mua xe, cơ quan thuế vẫn áp dụng bảng giá tạm theo giá chưa điều chỉnh giảm, dẫn tới có sự chênh lệch tăng mức phí trước bạ như nội dung Báo Người Lao động đã đưa tin.

"Liên quan đến nội dung này, Thuế TP Đà Nẵng đang khẩn trương rà soát, tham mưu trình UBND TP Đà Nẵng cập nhật, điều chỉnh, bổ sung giá xe Yaris Cross nêu trên và một số loại xe khác mà giá chưa điều chỉnh với bảng giá theo quy định trong tháng 1-2026; đồng thời điều chỉnh lại Thông báo lệ phí trước bạ đối với người mua xe và thực hiện hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ do chênh lệch cho người mua theo quy định của Luật Quản lý thuế" – công văn của Thuế TP Đà Nẵng nêu rõ.

Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh ghi chép sổ kế toán làm căn cứ kê khai thuế thế nào? Thuế Hà Nội hướng dẫn chi tiết

Theo Trần Thường

Người Lao Động

