Ngày mai, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” chính thức diễn ra

Năm 2026 được xem là một cột mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây không chỉ là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2026–2030, mà còn là thời điểm Việt Nam chính thức đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong nhiều năm liên tiếp.

Nếu nhìn lại hơn 40 năm Đổi mới, có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn tăng trưởng cao, nhưng chủ yếu dựa vốn đầu tư nước ngoài, lao động giá rẻ và hội nhập thương mại. Kể từ năm 2026, bối cảnh đã khác, tăng trưởng hai chữ số không còn là câu chuyện “làm nhiều hơn”, mà là bài toán “làm khác đi”, với những thay đổi rõ ràng.

Việc chuyển từ mức tăng trưởng khoảng 8,02% của năm 2025 lên trên 10% từ năm 2026 không đơn thuần là một bước nhảy về con số mà phản ánh một lựa chọn chiến lược cho một chu kỳ phát triển mới. Các chuyên gia đều chỉ ra rằng, động lực tăng trưởng truyền thống của Việt Nam đều đã bộc lộ giới hạn. Do đó, muốn đạt tăng trưởng hai chữ số, nền kinh tế buộc phải “mở khóa” những nguồn lực đang bị kìm hãm, đồng thời tạo ra các không gian tăng trưởng mới có năng suất cao hơn.

Một điểm khác biệt căn bản của giai đoạn 2026–2030 là cách nhìn nhận vai trò của thể chế. Nếu trước đây, cải cách thủ tục hành chính thường được xem là nhiệm vụ hỗ trợ, thì nay thể chế được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng.

Một thay đổi mang tính nền tảng khác là sự chuyển vai rõ rệt của khu vực kinh tế tư nhân. Trong chu kỳ phát triển mới, khu vực này trở thành lực lượng trực tiếp tham gia các dự án chiến lược, các lĩnh vực then chốt và các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.

Sự dịch chuyển này mở ra một bài toán mới cho nền kinh tế: làm thế nào để khu vực tư nhân lớn lên đủ nhanh, đủ bền vững và đủ năng lực quản trị để gánh vác vai trò dẫn dắt, trong khi vẫn đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và ổn định hệ thống.

Hơn nữa, tăng trưởng hai chữ số không thể chỉ dựa vào việc mở rộng các ngành cũ. Giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của các không gian phát triển mới, từ biển, trời, không gian ngầm cho đến không gian số và không gian văn hóa.

Tuy vậy, mục tiêu tăng trưởng trên 10% cũng đặt ra những rủi ro nhất định. Bài toán của năm 2026 không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu, mà là tăng trưởng bằng cách nào với chất lượng, tính bền vững được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, việc phân tích kịch bản kinh tế, nhận diện động lực mới và xác định dòng chảy vốn trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

