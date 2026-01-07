Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Tìm hiểu và trải nghiệm thực tế sản phẩm cửa uPVC cao cấp ở Châu Âu, Chủ tịch Nguyễn Cảnh Sơn và TGĐ Nguyễn Cảnh Hồng đã tiên phong mang công nghệ cửa hiện đại về nước, tạo nên "cuộc cách mạng về cửa": thay đổi tư duy và thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt. Phát triển đa dạng sản phẩm, cửa và vách kính Eurowindow đã hiện diện tại hàng loạt công trình biểu tượng quốc gia như Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, cùng hàng trăm nghìn công trình khắp đất nước, góp phần hiện đại hóa kiến trúc đô thị Việt Nam.



Từ nền tảng vững chắc là thành công trong ngành cửa với thương hiệu Eurowindow Holding hàng đầu Việt Nam, Eurowindow Holding đã chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực phát triển bất động sản, với khát vọng lớn lao: xanh hóa đô thị Việt Nam. Hàng loạt dự án trải dài từ Bắc vào Nam đều được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Không chỉ xây hạ tầng hiện đại, họ còn mang đến những vùng đất giàu tiềm năng, các khu đô thị hiện đại, bền vững, trở thành biểu tượng sống mới của khu vực - nơi con người được sống hòa mình với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị hối hả.



Hành trình này là minh chứng thuyết phục cho tầm nhìn chiến lược, sự kiên trì và tinh thần đổi mới của những doanh nhân Việt – sẵn sàng biến thách thức thành cơ hội để kiến tạo một đất nước xanh hơn, thịnh vượng hơn. Gần đây nhất, tại FChoice 2025 Eurowindow Holding cũng là cái tên duy nhất được xướng tên ở hạng mục "Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm", một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình phát triển các khu đô thị xanh trên cả nước.

Tiên phong mang đến cho người Việt những cánh cửa hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu mang thương hiệu Eurowindow, phù hợp với khí hậu nhiệt đới – là tiền đề để Eurowindow Holding vươn mình phát triển hệ sinh thái các giải pháp vật liệu xây dựng xanh, thông minh, định hình và thúc đẩy xu hướng bất động sản bền vững tại Việt Nam.



Hành trình bắt đầu từ năm 2002, khi Eurowindow được thành lập ngày 29/8 với nhà máy sở hữu dây chuyền công nghệ tiên tiến từ châu Âu. Lúc bấy giờ, thị trường cửa Việt Nam vẫn chủ yếu cung cấp các sản phẩm truyền thống: cửa gỗ tự nhiên hoặc cửa nhựa thông thường, với hạn chế lớn về độ bền, thẩm mỹ, cách âm, cách nhiệt kém. Những cánh cửa truyền thống nhanh chóng xuống cấp dưới nắng nóng khắc nghiệt, thiếu ánh sáng tự nhiên, thất thoát điện năng trong quá trình sử dụng. Sản phẩm cửa cao cấp khi đó nếu có là hàng nhập khẩu đắt đỏ.



Chính trong bối cảnh đó, Eurowindow nuôi khát vọng "mang sản phẩm cửa cao cấp cho người Việt": sản xuất cửa uPVC tiêu chuẩn Châu Âu. Đây là dòng sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sở hữu các tính năng vượt trội: cách âm, cách nhiệt ưu việt, chống bụi hiệu quả, không ôxy hóa hay ố vàng dưới bức xạ mặt trời, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và sở hữu độ bền vượt thời gian. Eurowindow nhanh chóng tạo nên cuộc cách mạng ngành cửa, thay đổi tư duy thị trường. Cửa không còn là hạng mục phụ mà trở thành yếu tố quan trọng quyết định chất lượng không gian sống và làm việc, tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành và gia tăng giá trị công trình.

Sản phẩm Eurowindow dần hiện diện ở khắp nơi: từ nhà ở dân dụng, chung cư cao tầng, văn phòng hiện đại đến các dự án trọng điểm như: Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, trụ sở các bộ ngành, bệnh viện, trường học, cảng hàng không quốc tế... Người tiêu dùng chuyển dịch thói quen từ ưu tiên "hàng rẻ" sang đánh giá hiệu suất thực sự: chống ồn, tiết kiệm điện và tuổi thọ dài hạn. Với nhiều kiến trúc sư và chủ đầu tư, Eurowindow trở thành đối tác tin cậy cho các công trình chất lượng cao.



Ngay từ những ngày đầu, Eurowindow đã đặt nền móng, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững – khi khái niệm "vật liệu xanh" và giảm phát thải carbon còn xa lạ tại Việt Nam. Doanh nghiệp không chỉ theo đuổi chất lượng thương mại mà ưu tiên vật liệu an toàn sức khỏe; sản phẩm bền vững giảm lãng phí tài nguyên; và giải pháp giảm tiêu thụ năng lượng suốt vòng đời công trình. Việc thay thế cửa truyền thống bằng các giải pháp cửa hiện đại đã góp phần bảo vệ môi trường.



Từ thành công ban đầu, Eurowindow từng bước mở rộng thành hệ sinh thái vật liệu xây dựng xanh, thông minh. Từ sản phẩm cửa uPVC chủ lực, đến năm 2007, Eurowindow ra mắt thị trường dòng cửa nhôm cao cấp, ứng dụng nhôm tái chế, cải tiến công nghệ nhôm cầu cách nhiệt; năm 2010 "trình làng" cửa gỗ ứng dụng công nghệ xử lý biến tính, sử dụng nguyên liệu đạt chứng nhận FSC (quản lý rừng bền vững), tránh khai thác rừng tự nhiên… Các dòng sản phẩm bổ trợ lẫn nhau, khi kết hợp đồng bộ góp phần kiến tạo công trình xanh thực thụ: tối ưu tiết kiệm năng lượng, tiện nghi lâu dài, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe con người.



Trong mấy năm gần đây, Eurowindow tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và thiết kế; phát triển hệ cửa thông minh tích hợp cảm biến thời tiết, điều khiển giọng nói, nhận diện bằng khuôn mặt, đóng mở tự động, vận hành đa phương thức; kính cao cấp tích hợp năng lượng mặt trời...



Sau 23 năm, từ khát vọng làm cửa cao cấp cho người Việt, Eurowindow đã chuyển mình thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể về vật liệu xây dựng xanh, phát triển hệ sinh thái sản phẩm cửa thông minh hàng đầu Việt Nam – không chỉ nâng tầm chất lượng không gian sống cho cộng đồng mà còn góp phần xây dựng một quốc gia hội nhập, thịnh vượng.

Lúc này, với Eurowindow Holding, câu chuyện không còn dừng ở việc sản xuất ra sản phẩm cửa chống ồn, tiết kiệm điện – những thứ từng khiến họ trở thành "ông lớn" trong ngành vật liệu xây dựng. Bây giờ, mục tiêu lớn của họ là: Làm thế nào để biến những giá trị kỹ thuật ấy thành linh hồn của một không gian sống, nơi "giá trị xanh" không phải là lớp "son phấn" bề mặt mà là cốt lõi của sự sống còn của các khu đô thị?



Nhìn thẳng vào thực tế, ở các tỉnh thành giàu tiềm năng đang bùng nổ quá trình đô thị hóa, phần lớn những dự án còn lẻ tẻ, rời rạc, trong khi các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ vẫn đếm trên đầu ngón tay. Ở nhiều nơi, khái niệm đô thị xanh đúng nghĩa càng trở nên xa xỉ. Có chăng, một vài dự án nói đến "xanh" nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vi vài mảng cây trang trí hoặc hồ nước hình thức, thay vì giải pháp thực chất giúp đảo nhiệt đô thị, tránh bụi mịn và ô nhiễm không khí.



Nhận thức rõ thực trạng ấy, Eurowindow Holding không ngần ngại chọn trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, một trong những cực tăng trưởng năng động bậc nhất Bắc Trung Bộ – làm dấu chân đầu tiên trên hành trình phát triển chuỗi khu đô thị xanh của mình. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà là bước đi chiến lược táo bạo: Đặt chân vào lõi trung tâm một thành phố tỉnh lẻ đang đô thị hóa, nơi quỹ đất hạn chế và áp lực mật độ xây dựng cao, để chứng minh rằng đô thị xanh không phải ý tưởng viển vông mà có thể thực thi bài bản.

Eurowindow Sport Garden – dự án tiên phong tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An chính là minh chứng sống động cho quy hoạch khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, công trình xanh và vận hành xanh. Cảnh quan xanh với hệ thống 7 công viên, vườn hoa và thảm thực vật phong phú bao gồm hệ thống cây cao tán rộng, đạt mật độ cây xanh vượt trội 8m²/người so với tiêu chuẩn thông thường 6m²/người.



Những lớp xanh dày đặc này hoạt động như lá phổi khổng lồ, lọc bụi mịn, giảm nhiệt độ đô thị khắc nghiệt và cách ly tiếng ồn hiệu quả. Đồng thời, dự án nổi bật với công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng từ sân tập golf, tennis, pickleball đến bể bơi bốn mùa, gym và yoga. Tất cả điều đó gắn kết chặt chẽ với sinh hoạt cư dân, biến không gian xanh thành động lực sống năng động.



Có trong tay "vũ khí" chuỗi vật liệu xanh, Eurowindow Holding đã sử dụng nhất quán qua các dự án tiếp theo như Eurowindow Central Avenue (cũng tại Nghệ An) và Eurowindow Light City (Thanh Hóa). Với hệ cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) cao cấp, cản tới 96% tia UV, thiết kế thông gió tự nhiên tinh xảo được triển khai đồng bộ, giảm đáng kể chi phí điện năng mà vẫn giữ trọn thẩm mỹ và nâng cao chất lượng không khí nội thất.



Tại Eurowindow Light City bên bờ Bắc sông Mã (Thanh Hóa), việc tối ưu khai thác ánh sáng tự nhiên qua không gian mở và phố đi bộ đã nâng hiệu quả năng lượng lên mức tối ưu, đặc biệt trong khí hậu oi bức xứ Thanh.



Đặc biệt, năng lượng tái tạo từ điện mặt trời được Eurowindow Holding tích hợp sâu rộng và đồng bộ ở tất cả các dự án – một quyết định "chơi lớn" lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường bất động sản tỉnh lẻ Việt Nam, nơi hầu hết chủ đầu tư chỉ dừng ở mức chiếu sáng công cộng lẻ tẻ hoặc hoàn toàn bỏ qua vì chi phí ban đầu "cao ngất".

Tại Eurowindow Sport Garden và Eurowindow Central Avenue, hệ thống pin mặt trời được triển khai đồng bộ cho chiếu sáng mặt dựng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Với Eurowindow Light City, quy mô còn được mở rộng sang các khu vực công cộng và một phần hạ tầng chung, từng bước hình thành một khu đô thị vận hành chủ yếu bằng năng lượng sạch. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể phụ thuộc vào điện lưới, ổn định chi phí quản lý và mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, lâu dài cho cư dân. Thực tế đó cho thấy, đầu tư xanh bài bản không phải là gánh nặng chi phí, mà là lợi thế cạnh tranh bền vững của Eurowindow Holding.



Một vấn đề ở hầu hết các khu đô thị hiện nay là vẫn còn thờ ơ với vấn đề xử lý nước thải và thu gom rác. Những yếu tố thường bị bỏ qua hoặc xử lý qua loa, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm, gây mùi hôi khó chịu và tạo gánh nặng cho hệ thống đô thị chung. Trong khi đó, Eurowindow Holding đã tiên phong đưa ra giải pháp thực chất và bài bản. Công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A – vượt xa chuẩn B thông thường được áp dụng tại Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue và Eurowindow Light City, cho phép nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới tiêu cảnh quan góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm tải cho hệ thống đô thị.



Đồng thời, hệ thống thu gom rác thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời tự động đóng mở, nén rác, báo đầy về trung tâm, ngăn chặn mùi hôi và côn trùng được triển khai đồng bộ ở cả ba dự án, nâng tầm vệ sinh môi trường một cách tinh tế và hiệu quả.



Những giải pháp xanh này khi kết nối chặt chẽ với nhau, không chỉ cắt giảm đáng kể phát thải carbon mà còn khẳng định bộ tiêu chí xanh toàn diện ở các dự án của Eurowindow Holding: từ cảnh quan đa tầng, công trình tiết kiệm năng lượng đến vận hành thông minh bền vững,… – một cách tiếp cận biến thách thức môi trường thành lợi thế sống thực thụ.



Và một điểm khác biệt cốt lõi của khu đô thị Eurowindow Holding nằm ở việc coi vận hành xanh là thành tố máu thịt, không phải giai đoạn hậu kỳ sơ sài. Các giải pháp năng lượng tái tạo, quản lý nước và rác thải được thiết kế bền vững suốt vòng đời dự án, mang lại lợi ích trực tiếp: chi phí sinh hoạt thấp hơn, giá trị tài sản tăng trưởng vững chắc và cộng đồng gắn kết qua hệ thống gần 100 tiện ích thể thao đồng bộ. Chính tại đây, "xanh" vượt khỏi cảnh quan để chạm đến cấp độ con người, hình thành lối sống văn minh cho cư dân.



Qua các dự án có thể thấy, bộ tiêu chí xanh của Eurowindow Holding không phải những mảnh ghép rời rạc mà là hệ thống kết nối chặt chẽ, đảm bảo đô thị không chỉ lộng lẫy lúc bàn giao mà còn duy trì hiệu quả kinh tế, môi trường lâu dài. Thực tiễn chứng minh phát triển xanh không cản trở đô thị hóa; ngược lại, khi thực thi bài bản, nó trở thành động lực nâng tầm giá trị bất động sản, cải thiện chất lượng sống.



Từ những dự án khởi đầu tại Nghệ An và lan tỏa ra các thủ phủ tỉnh khác, có thể thấy Eurowindow Holding không hô hào suông mà lặng lẽ hành động: tận dụng chính lợi thế trong tay để dựng lên những khu đô thị xanh thực chất.

Sau khi đã chứng minh mô hình đô thị xanh khả thi ngay tại lõi trung tâm các thủ phủ tỉnh, Eurowindow Holding không dừng lại ở quy mô một vài địa phương. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc mở rộng quyết liệt: đưa chuỗi khu đô thị xanh đồng bộ ra hàng loạt tỉnh thành trên cả nước.



Bài toán lớn nhất khiến đô thị xanh mãi chỉ là khẩu hiệu ở Việt Nam chính là chi phí. Con số đầu tư ban đầu cho vật liệu cao cấp, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải chuẩn cao thường rất lớn. Nhiều dự án vì thế chọn cắt giảm từ gốc, ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn.



Eurowindow Holding giải quyết gốc rễ vấn đề trên bằng lợi thế mà hiếm ai có: chủ động toàn bộ hệ sinh thái từ vật liệu đến thi công và vận hành. Kính Low-E, hệ cửa cách nhiệt, pin mặt trời, công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A – tất cả giúp giảm chi phí vận hành, tăng độ bền theo thời gian.



Thi công tự chủ đảm bảo tiêu chuẩn xanh được thực thi nghiêm ngặt, còn mô hình vận hành dài hạn biến khoản đầu tư lớn ban đầu thành dòng tiết kiệm liên tục qua nhiều năm. Kết quả thể hiện rõ ở các dự án, chi phí quản lý thấp hơn mặt bằng chung, hóa đơn sinh hoạt cư dân giảm thực tế, giá trị bất động sản tăng bền vững thay vì phụ thuộc vào cơn sốt ngắn hạn.

Kế hoạch sắp tới của Eurowindow Holding vì thế không chỉ là mở rộng quy mô mà là một cuộc tái định nghĩa phân khúc bất động sản xanh, cao cấp. Mỗi khu đô thị mới sẽ tiếp tục bộ tiêu chí nhất quán đã chứng minh hiệu quả: cảnh quan đa tầng thực thụ ứng phó đảo nhiệt và bụi mịn, công trình tiết kiệm năng lượng tối ưu, vận hành thông minh giảm phát thải và tái sử dụng tài nguyên, kết hợp hệ tiện ích đồng bộ hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống – từ thể thao cao cấp đến giáo dục nội khu.



Những dự án này sẽ lấp đầy khoảng trống khổng lồ mà các thị trường đang thiếu: không gian sống văn minh, có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, đồng thời mang lại lợi nhuận đầu tư dài hạn nhờ chi phí vận hành thấp và giá trị tài sản tăng theo thời gian.



Trong bối cảnh đô thị hóa Việt Nam vẫn đang chạy đua tốc độ mà ít chú trọng chất lượng, cách Eurowindow Holding dám chơi lớn từ gốc rễ tận dụng lợi thế nội tại để dựng lên chuỗi khu đô thị xanh thực chất. Đây không chỉ là cuộc mở rộng kinh doanh mà là nỗ lực âm thầm buộc thị trường phải nâng chuẩn: chứng minh rằng đô thị xanh không phải giấc mơ xa vời mà sẽ trở thành chuẩn mực mới, nơi cư dân thực sự sống khỏe và các tỉnh thành phố cuối cùng cũng có những khu đô thị đáng tự hào trên bản đồ bất động sản quốc gia.



Từ nền tảng vật liệu xanh, bước chuyển sang phát triển đô thị xanh và khát vọng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, Eurowindow Holding đang cho thấy một hành trình phát triển nhất quán và có chiều sâu. Đó không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp bất động sản, mà là cách một hệ sinh thái doanh nghiệp tham gia giải bài toán phát triển bền vững của đô thị Việt Nam trong giai đoạn mới – bằng những dự án cụ thể, những giá trị đo đếm được và một tầm nhìn dài hạn hướng tới con người.

