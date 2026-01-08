Glory Sol – Biểu tượng thịnh vượng mới tại trung tâm kinh tế biển Hưng Yên

Glory Sol đón đầu quy hoạch hướng biển của Hưng Yên

Quy hoạch phát triển đột phá đang đưa Thái Thụy - khu vực hướng biển của tỉnh Hưng Yên trở thành từ khóa hấp dẫn. Vùng đất này hiện giữ vai trò trung tâm của Khu kinh tế biển Thái Bình rộng hơn 30.000ha – một trong những trung tâm kinh tế biển trọng điểm của cả nước.

Trên nền tảng khu kinh tế này, tháng 8/2025, Hưng Yên tiếp tục đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng Khu kinh tế tự do (Free Economic Zone) - được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù; đồng thời đầu tư bến cảng Diêm Điền với năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 200.000 tấn.

Khi được triển khai, cảng Diêm Điền sẽ sánh ngang với các cảng biển lớn trong khu vực, và tại Việt Nam chỉ đứng sau cảng Cái Mép (TP.HCM) - cụm cảng nước sâu hiệu quả top 7 thế giới. Song hành cùng tầm nhìn quy hoạch đột phá, một bức tranh hạ tầng đồng bộ đang được triển khai quyết liệt, với mục tiêu đa dạng các tuyến đường tiếp cận tới các vùng, khu vực.

Cụ thể, tuyến cao tốc 10 làn xe nối Phố Hiến - Thái Bình khởi công ngày 31/10/2025, sẽ là huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Hồng tới thẳng khu Kinh tế biển Thái Bình. Các tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT8), vành đai ven biển kết nối 6 tỉnh kinh tế biển,…không chỉ kết nối khu Kinh tế với Hải Phòng, Quảng Ninh; mà còn mở rộng liên thông tới giao thương với Trung Quốc, kiến tạo nền tảng toàn diện cho sự bứt phá.

Trên cơ sở đó, tiềm năng thị trường BĐS Thái Thụy đang ngày càng trở nên rõ nét, thu hút nhiều nhà phát triển bất động sản tham gia vào công cuộc thay đổi diện mạo khu vực.

Tọa lạc tại trung tâm Thái Thụy, khu đô thị Glory Sol nổi bật với lợi thế hiếm có khi sở hữu ba mặt tiền đắt giá trên các trục giao thương sầm uất bậc nhất khu vực, gồm: Nguyễn Đức Cảnh, Cách Mạng Tháng Tám và Quách Đình Bảo. Vị trí này giúp dự án thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng an sinh hiện hữu, với chỉ 5 phút di chuyển để kết nối đến toàn bộ trung tâm hành chính, văn hoá, giải trí của khu vực.

Từ tọa độ này, Glory Sol đồng thời đón đầu quy hoạch hướng biển đầy bứt phá của Hưng Yên khi dễ dàng kết nối tới cảng Diêm Điền, khu Kinh tế biển, khu công nghiệp Liên Hà Thái cùng hệ thống đường bộ ven biển.

Với chỉ 59 sản phẩm shophouse giới hạn, dự án không chỉ ôm trọn quỹ đất trung tâm tiềm năng bậc nhất khu vực; mà còn sở hữu pháp lý sở hữu lâu dài, sổ hồng từng lô mang tới tài sản truyền đời, khai thác vô hạn cho chủ sở hữu.

Biểu tượng thịnh vượng tại trung tâm Thái Thụy

Thừa hưởng lợi thế đón đầu quy hoạch, Glory Sol được phát triển với mong muốn kiến tạo một biểu tượng thịnh vượng tại trung tâm Thái Thụy - "trái tim" khu Kinh tế ven biển. Như ngọn hải đăng dẫn lối tới tương lai, đánh dấu sự xuất hiện của một Thái Thụy mới: hiện đại, tinh tế & thịnh vượng.

Glory Sol mang đến 59 sản phẩm shophouse giới hạn

Theo đó, dự án được đầu tư hệ tiện ích toàn diện, nổi bật với tháp biểu tượng - trung tâm thương mại đầu tiên tại Thái Thụy, hồ cảnh quan rộng hơn 2.000m2, bể bơi ngoài trời, khu thể thao và bãi đỗ xe cùng đội ngũ an ninh 24/7. Tất cả được thiết kế để nâng tầm chuẩn sống, kiến tạo trải nghiệm khác biệt, xây dựng cộng đồng văn minh.

Đặc biệt, hệ tiện ích tại Glory Sol được ưu tiên triển khai sớm, nhằm mang đến hình dung sống động về nhịp sống hiện đại cho cư dân tương lai. Trong đó, hồ trung tâm đã hoàn thiện không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, mà còn trở thành "trái tim" của những lễ hội, sự kiện sôi động tại khu vực. Nơi đây liên tục được lựa chọn để tổ chức các chương trình cộng đồng hấp dẫn như "Back to School" dành cho các em nhỏ, các sự kiện chủ đề độc đáo hay chuỗi mini concert âm nhạc,...

Hồ trung tâm Glory Sol - "trái tim" lễ hội sôi động của Thái Thụy

Song song cùng hạ tầng, 59 sản phẩm giới hạn tại dự án cũng đang được thi công khẩn trương, hiện đang tiến hành cất nóc & dự kiến bàn giao trong quý II/2026. Cùng phong cách kiến trúc Art Decor tinh tế, toàn bộ sản phẩm Glory Sol được thiết kế 2 mặt tiền - 5 tầng cao không chỉ tạo nên vẻ đẹp sang trọng mà còn tối ưu công năng. Kiến trúc này mang đến sự linh hoạt vượt trội: vừa đảm bảo không gian sống tiện nghi, vừa mở ra cơ hội khai thác thương mại hiệu quả.

Trên nền tảng phát triển đầy bứt phá của Thái Thụy, Glory Sol (Khu nhà ở thương mại khu đất Trung tâm Văn hóa Thể thao và Nhà thiếu nhi tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) nổi bật như một lựa chọn đáng giá khi hội tụ: vị trí trung tâm, công năng khai thác linh hoạt, tiến độ triển khai và pháp lý rõ ràng. Những lợi thế này không chỉ mang đến giá trị an cư bền vững; mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản cho chủ nhân tương lai, khi quy hoạch hướng biển của Hưng Yên từng bước hiện thực hóa và diện mạo hoàn chỉnh của khu Kinh tế biển được định hình.

Hiện tại, Glory Sol đang triển khai loạt chính sách bán hàng siêu ưu đãi, mang đến sự linh hoạt lựa chọn. Theo đó, khách hàng có thể chủ động dòng tiền khi được hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% vốn vay, thời gian lên tới 12 tháng. Ngoài ra, áp lực tài chính cũng giảm đi đáng kể với chương trình ân hạn nợ gốc kéo dài 24 tháng.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng, chủ đầu tư dự án mang đến lựa chọn thanh toán sớm với ưu đãi chiết khấu lên tới 5%. Bên cạnh đó là nhiều quà tặng hấp dẫn, cơ hội bốc thăm tour du lịch Châu Âu và 2 năm miễn phí quản lý dịch vụ. Những chính sách này không chỉ là lời tri ân mà còn tạo dư địa lợi nhuận ngay tại thời điểm xuống tiền cho chủ sở hữu.