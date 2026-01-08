Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó, đây là tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, trực thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Mô hình văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh vẫn giữ nguyên như hiện nay. Ảnh: Phan Thiên.

Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thực hiện đo đạc, chỉnh lý, xây dựng và quản lý bản đồ địa chính. Đồng thời, đơn vị này chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp các dịch vụ công về đất đai trên phạm vi toàn tỉnh.

Về tổ chức bộ máy, văn phòng đăng ký đất đai được bố trí các phòng chuyên môn và hệ thống chi nhánh trực thuộc.

Như vậy, mô hình văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai vẫn giữ nguyên như hiện nay thay vì đưa về UBND cấp xã.

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hạch toán theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh bao quát toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ nhà, đất, từ đăng ký đất do nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đến thực hiện thủ tục đăng ký biến động sau cấp giấy chứng nhận như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho.

Ngoài ra, các đơn vị này còn thực hiện nhiều nhiệm vụ kỹ thuật chuyên ngành như đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính; cấp mới, đính chính, thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận; hủy kết quả đăng ký biến động; kiểm tra mảnh trích đo địa chính, xác nhận sơ đồ tài sản do tổ chức, cá nhân cung cấp và thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật....

Trước đó, có nhiều ý kiến về việc có nên hay không nên chuyển hơn 700 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã.

Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có văn bản gửi Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị giữ nguyên mô hình Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai như hiện nay.

Theo văn bản này, chính quyền địa phương 2 cấp đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc do cán bộ chưa quen các chính sách. Mô hình mới tuy ổn định nhưng vẫn còn nhiều việc cần có thời gian để chuẩn y theo chính sách của các luật liên quan.

Đặc biệt, Luật Đất đai 2024 quy định việc số hóa dữ liệu đất đai và hiện nay các địa phương đang bắt đầu thực hiện thống kê cơ sở dữ liệu trong 90 ngày theo kế hoạch thống nhất giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nếu xóa bỏ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kể từ 15/10/2025 để kiện toàn cho chính quyền cấp xã thực hiện một cửa về giải quyết thủ tục đất đai cho người dân sẽ gặp rất nhiều trở ngại...