Những dự án “xông đất” đầu năm mới 2026

Ảnh minh hoạ.

“Mở hàng” dự án đầu năm mới

Năm 2025 đã khép lại nhưng niềm tin của doanh nghiệp, người mua nhà vẫn còn đó. Năm 2026 được nhận định sẽ là thời điểm “gặt hái” thành quả khi nhiều yếu tố nền tảng hình thành từ năm 2025 bắt đầu phát huy hiệu quả thực tế.

Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, trong năm 2025, nguồn cung nhà ở mở bán mới tại TP. Hồ Chí Minh (cũ) đạt gần 12.000 sản phẩm, bao gồm 7.600 căn hộ và 4.400 căn nhà liền thổ. Riêng phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung mới trong năm 2025 tăng 50% so với năm 2024, trong đó 90% thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Dự báo năm 2026, thị trường sẽ duy trì đà tăng trưởng nhờ nhiều dự án hạ tầng quan trọng đi vào hoạt động, song song với nhu cầu ổn định về nhà ở chất lượng cao.

Khu vực phía Nam dự kiến ghi nhận hơn 50.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới, trong đó 65% là căn hộ và 35% là nhà liền thổ, tăng gần 30% so với năm 2025. Cùng với đó, giá bán sẽ có sự đa dạng tùy theo vị trí, phân hóa rõ rệt giữa khu vực lõi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đáng nói, trong chu kỳ mới, tâm thế chuyển từ “lướt sóng” sang “đầu tư giá trị”, tập trung vào các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng được thể hiện rõ nét nhất.

Một số doanh nghiệp “mở hàng” dự án ngay đầu năm mới. Ảnh minh hoạ

Đầu năm 2026, việc các doanh nghiệp bất động sản cùng lúc tung sản phẩm hoặc có kế hoạch đưa dự án mới ra thị trường cho thấy tín hiệu tích cực về nguồn cung.

Đơn cử, Nam Long - đơn vị sở hữu quỹ đất sạch hơn 680ha, vừa đẩy mạnh tiến độ các dự án, vừa lên kế hoạch triển khai các phân khu mới ở các dự án trọng điểm ra thị trường năm 2026 như Waterpoint 355ha, Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Mizuki Park 26ha (TP. Hồ Chí Minh), VSIP Hải Phòng, Paragon Đồng Nai.

Trong đó, tại dự án khu đô thị Waterpoint, doanh nghiệp này tiếp tục triển khai các phân khu như The Pearl, Park Village, Solaria Rise, mở bán mới Rivera 1C, Aquaria 2C. Còn tại khu đô thị Mizuki Park, Nam Long sẽ ra mắt phân khu mới với số lượng giới hạn các sản phẩm nhà phố liên kế cùng căn hộ biệt lập. Như vậy, năm 2026 doanh nghiệp này tiếp tục cung cấp các sản phẩm đa dạng ra thị trường, phù hợp với nhu cầu phong phú của người dân.

Tương tự, “mở hàng” đầu năm 2026, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) dự kiến mở bán các sản phẩm căn hộ cao cấp Diamond Sky tại Khu đô thị Vạn Phúc City (P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) ngay trong quý I/2026 sau khi đủ điều kiện. Hiện chủ đầu tư đã thi công xong phần cọc và đang triển khai phần hầm.

Mới đây, tập đoàn này gây bất ngờ với thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh khi công bố chính sách bán hàng chiết khấu đến 28% trực tiếp vào giá bán cho giỏ hàng 30 căn sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Vạn Phúc City, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Chưa kể, khách hàng còn được chiết khấu thêm nếu chọn chính sách thanh toán nhanh. Đây là mức chiết khấu lịch sử của doanh nghiệp này có thời hạn trong vòng 1 tháng (từ 10/1/2026 -10/2/2026), cũng là ưu đãi cao nhất thị trường tính đến thời điểm hiện tại.

Hay, ngay đầu năm mới 2026, TBS Land – thành viên của TBS Group, rục rịch giới thiệu dự án căn hộ Green Skyline tại Quốc lộ 1K, Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được truyền thông với mức giá từ 68 triệu đồng/m2, cung cấp ra thị trường gần 1.300 căn hộ.

Phú Đông Group cũng sẵn sàng chào đón năm 2026 với dự án căn hộ vừa túi tiền Phú Đông SkyOne (P.Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh). Hiện dự án đã thi công đến tầng 22, đồng thời 5 căn hộ thực tế tại tầng 8 đã hoàn tất các hạng mục hoàn thiện cơ bản chuẩn bị đón khách hàng đến tham quan và trải nghiệm thực tế. Ngay đầu năm, doanh nghiệp này tung chính sách ưu đãi hỗ trợ người mua ở thực gây chú ý khi khách hàng chỉ cần thanh toán 239 triệu đồng (khoảng 10% giá trị căn hộ) đến khi nhận nhà. Đồng thời được chiết khấu trực tiếp 1% vào hợp đồng mua bán và tặng 1 năm phí quản lý.

Một dự án khác là Setia Edenia (phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh) của Tập đoàn S P Setia cũng rục rịch ra thị trường năm 2026. Đây là dự án nằm trên trục quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch sắp được mở rộng lên đến 60m.

Cũng nằm mặt tiền trục quốc lộ 13, dự án La Pura do Phát Đạt phát triển “mở hàng” đầu năm 2026 với toà tháp mới giá 75 triệu đồng/m2. Được biết, các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, nội khu của toà tháp này chuẩn sống cao cấp, được định danh là “Branded Residences”.

Khải Hoàn Land cũng sắp bung một dự án căn hộ nằm trên trục quốc lộ 13 trong năm 2026. Đây sẽ là nguồn cung mới tiếp theo tại thị trường khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các dự án như Landmark Bình Dương, The Emerald Boulevard, Bcons NewSky, A&T Saigon Riverside… tiếp tục là nguồn cung mới chào thị trường năm Bính Ngọ 2026.

Người mua không còn chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting, tâm lý người mua hiện nay thay đổi đáng kể. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, người mua ở thực và nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của thông tin, mức độ an toàn pháp lý và giá trị khai thác thực tế.

Những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực tài chính mạnh ghi nhận thanh khoản tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường, trong khi các dự án thiếu minh bạch tiếp tục bị thị trường sàng lọc.

Năm vừa qua, tâm lý người mua đã phục hồi thể hiện qua các con số về giao dịch. Dữ liệu thống kê của DKRAConsulting chỉ ra, trong năm 2025, thị trường TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận hơn 29.000 căn hộ mới mở bán, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ. Lượng tiêu thụ cũng tăng trưởng ấn tượng với hơn 26.000 căn, tương đương mức tăng gấp 3,1 lần so với năm 2024, cho thấy nhu cầu và niềm tin của người mua đang được cải thiện rõ rệt.

Song song đó, phân khúc nhà phố/biệt thự ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với nguồn cung mở bán mới đạt hơn 16.000 căn, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ, trong khi lượng tiêu thụ tăng tới 8,8 lần so với năm 2024.

Theo các chuyên gia trong ngành, năm 2026 cơ hội vẫn hiện hữu, nhưng chỉ dành cho các chủ đầu tư có năng lực, sản phẩm được phát triển bài bản và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn. (Ảnh minh hoạ)

Bước sang năm 2026, theo ông Thắng, các yếu tố vĩ mô và chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy theo hướng ổn định và bền vững hơn. Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hợp lý, cùng với triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực, thị trường bất động sản sẽ có thêm dư địa để phát triển, đặc biệt là phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu ở thực. Đây cũng giai đoạn các bộ luật mới đi sâu vào thực tiễn, góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư, chuẩn hóa quy trình pháp lý và rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Vị này cho rằng, năm 2026 thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ rệt hơn. Đối với bất động sản nhà ở nguồn cung tiếp tục cải thiện nhờ hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý và sẵn sàng đưa ra thị trường. Thanh khoản dự án duy trì xu hướng đi lên nhờ niềm tin của người mua và nhà đầu tư dần được khôi phục.

“Tuy vậy, thị trường duy trì đà tích cực nhưng mang tính chọn lọc cao. Những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi và gắn liền với các tuyến hạ tầng trọng điểm đang hoặc sắp hoàn thiện sẽ có thanh khoản tốt. Ngược lại, các dự án chậm pháp lý, thiếu kết nối hoặc phát triển ở khu vực hạ tầng chưa đồng bộ sẽ khó thu hút người mua", ông Thắng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, 2026 sẽ không phải là năm tăng đều cho mọi phân khúc, mà là giai đoạn phân hóa rất rõ rệt. Những phân khúc có thể đứng vững phải gắn với nhu cầu thực, dòng tiền thực và khả năng thích ứng dài hạn, thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Cụ thể, chung cư phục vụ nhu cầu ở thực tại đô thị lớn và đô thị vệ tinh - đây sẽ là phân khúc trụ cột của thị trường năm 2026. Bên cạnh đó, nhà liền thổ - những sản phẩm thấp tầng nằm trong khu đô thị đồng bộ vẫn có cơ hội đứng vững. Đây là loại hình có pháp lý rõ ràng, hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu, có thể khai thác cho thuê, kinh doanh nhỏ hoặc ở kết hợp đầu tư.

“Năm 2026 không còn là sân chơi của số đông chạy theo sóng, mà là giai đoạn của sự chọn lọc và bền vững. Cơ hội vẫn hiện hữu, nhưng chỉ dành cho các chủ đầu tư có năng lực, sản phẩm được phát triển bài bản và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn", ông Tuấn khẳng định.