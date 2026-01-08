Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030

Mai Chí Thọ là đại lộ rộng và thẳng, rất thuận để bố trí nhà ga và các điểm dừng. Khi lối đi bộ và phương tiện trung chuyển được làm đồng bộ, người dân sẽ thấy rõ nhất ở việc đi lại hằng ngày thuận hơn và nhanh hơn.