Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030

08-01-2026 - 07:51 AM | Bất động sản

Tuyến metro ngầm khoảng 6,2 km từ ga Bến Thành sang Thủ Thiêm tuy chỉ dài hơn 6 km nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi kết nối khu vực Thủ Thiêm với trung tâm TP.HCM. Không những thế, nó còn là đường kết nối quan trọng với đường sắt cao tốc Bắc - Nam và sân bay Long Thành.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 1.

Thủ Thiêm được coi là trung tâm mới của TP.HCM, là nơi đặt trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm chính trị - hành chính và ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD. Nhưng hiện khu vực này mới chỉ có kết nối đường bộ. Vì thế, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang quyết tâm ưu tiên làm tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước năm 2030.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 2.

Tuyến metro Bến Thành sang Thủ Thiêm dài khoảng 6,2 km, đi ngầm theo Hàm Nghi, qua sông Sài Gòn rồi bám Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 3.

Ga Bến Thành là điểm xuất phát dự kiến của tuyến metro đi Thủ Thiêm. Từ đây tuyến sẽ đi ngầm theo hướng Hàm Nghi trước khi qua sông.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 4.

Đoạn đi ngầm bám trục Hàm Nghi, chạy qua khu văn phòng và thương mại dày đặc của trung tâm.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 6.

Sau khi qua đường Hàm Nghi, tuyến metro sẽ vượt sông bằng hầm ngầm để sang phía Mai Chí Thọ.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 7.

Sang bờ Thủ Thiêm, tuyến dự kiến bám theo đại lộ Mai Chí Thọ, trục xương sống của đô thị mới. Nhìn từ trên cao là thấy tuyến đi thẳng theo hành lang dự án dọc đại lộ.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 8.

Mai Chí Thọ là đại lộ rộng và thẳng, rất thuận để bố trí nhà ga và các điểm dừng. Khi lối đi bộ và phương tiện trung chuyển được làm đồng bộ, người dân sẽ thấy rõ nhất ở việc đi lại hằng ngày thuận hơn và nhanh hơn.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 9.

Ga Thủ Thiêm là điểm cuối dự kiến của đoạn 6,2 km nối từ Bến Thành. Khu vực này được kỳ vọng thành điểm đón làn sóng bất động sản khi đi lại sang trung tâm thuận hơn.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 10.

Trong tương lai, tuyến metro này sẽ được nối với tuyến Long Thành - Thủ Thiêm để tiếp tục kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 11.

Thủ Thiêm hiện tập trung các dự án lớn như The Metropole, Empire City, The River, thường được nhắc khi nói về hưởng lợi kết nối. Giá rao bán biến động theo căn, tầng, view. Nếu tuyến metro được hoàn thành đúng tiến độ, giá có thể tiếp tục tăng cao nhờ lợi thế kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển.

Toàn cảnh tuyến metro nối trung tâm cũ và trung tâm mới, được Bí thư TP.HCM yêu cầu ưu tiên làm trước 2030- Ảnh 12.

Bên cạnh Bến Thành - Thủ Thiêm, 2 tuyến đường sắt đô thị khác cũng được bí thư TP.HCM yêu cầu hoàn thành xong trước 2030 là Bến Thành - Tham Lương và Thủ Thiêm - Long Thành. Ngoài ra, VinSpeed cũng đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ vào năm 2028.

 Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu?

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

