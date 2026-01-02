Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km

02-01-2026 - 11:31 AM | Bất động sản

Tuyến metro này sẽ kết nối với metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM), qua đó hình thành trục đường sắt đô thị xuyên suốt từ khu vực Bình Dương (cũ) vào khu vực trung tâm TP.HCM.

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km- Ảnh 1.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến metro số 3 bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Văn bản nêu rõ, việc chấp thuận này không đồng nghĩa với việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư hay chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc quá thời hạn được giao nhưng chưa hoàn thành việc lập đề xuất, Tập đoàn Masterise phải tự chịu toàn bộ chi phí thực hiện nghiên cứu. 

Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tiếp nhận, khai thác và sử dụng dữ liệu theo đúng quy định.

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, Tập đoàn Masterise được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá một cách toàn diện, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của dự án.

Song song đó, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM; đồng thời phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn Masterise trong quá trình nghiên cứu, tiếp nhận, quản lý và khai thác kết quả nghiên cứu theo quy định.

Trước đó, Tập đoàn Masterise gửi văn bản đến UBND TP.HCM, đề xuất lập hồ sơ đầu tư Dự án tuyến metro số 3 (An Hạ - depot Hiệp Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuyến metro số 3 có tổng chiều dài khoảng 46km, hướng tuyến đi qua các trục giao thông chính gồm: An Hạ - Lê Minh Xuân - ga Tân Kiên - quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Hùng Vương - ngã sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - depot Hiệp Bình Phước.

Đáng chú ý, tuyến metro này sẽ kết nối với metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) tại depot Hiệp Bình Phước, qua đó hình thành trục đường sắt đô thị xuyên suốt từ khu vực Bình Dương (cũ) vào khu vực trung tâm TP.HCM.

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được thành phố giàu nhất cả nước chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến metro dài gần 50km- Ảnh 2.

Theo quy hoạch, TP.HCM có tổng cộng 27 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 1.000km. Hiện thành phố đang triển khai Nghị quyết 188 của Quốc hội nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, với mục tiêu triển khai đồng loạt hơn 10 tuyến metro trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Bên cạnh các dự án sử dụng vốn đầu tư công, thời gian qua TP.HCM cũng ghi nhận làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ khu vực tư nhân đối với các tuyến metro. Đơn cử, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã động thổ dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào ngày 19/12. Tập đoàn Sovico đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – khu đô thị Hiệp Phước).

Ngoài ra, Tập đoàn Bcons bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu tuyến metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), trong khi Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) cũng mới gửi văn bản đề xuất, thể hiện sự quan tâm đối với dự án này.

Cùng với đó, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đang nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm – sân bay Long Thành, trên cơ sở kết hợp hai tuyến Thủ Thiêm – Long Thành và metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm). Khi được TP.HCM chính thức chấp thuận làm nhà đầu tư, Thaco đề xuất khởi công đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm vào ngày 30/4/2026 và đoạn Thủ Thiêm – Long Thành vào ngày 30/6/2026.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

