Mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.000 căn hộ

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu đất XH1, khu B - Đô thị mới An Vân Dương có diện tích khoảng 18.551m2, quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.190 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ khi được giao hoặc cho thuê đất.

Dự án NƠXH tại phường Phong Thái có diện tích sử dụng đất khoảng 26,17ha, công suất thiết kế khoảng 1.680 lô nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, tổng mức đầu tư khoảng 1.430 tỷ đồng.

Trong khi đó, khu NƠXH tại phường Hương An được quy hoạch trên diện tích đất rộng 40.351m2, dự kiến xây dựng khoảng 1.581 căn hộ , với tổng vốn đầu tư 1.771 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục đấu thầu, dự án này cũng dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, thành phố hiện áp dụng cơ chế hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất xây dựng NƠXH theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, mức hỗ trợ tối đa không quá 7 tỷ đồng mỗi dự án. Các chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà hoặc phần hạ tầng thuộc diện kinh doanh, bàn giao cho Nhà nước quản lý không thuộc diện hỗ trợ.

Đến nay, trên địa bàn TP. Huế đã có 3 dự án NƠXH độc lập hoàn thành, đưa vào sử dụng với 1.634 căn hộ. Ngoài ra, dự án NƠXH từ quỹ đất 20% tại khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 2) đã bàn giao 2 tòa nhà, tương ứng 364 căn hộ.

Từ năm 2025 đến nay, TP. Huế đã khởi công 4 dự án NƠXH với tổng quy mô hơn 2.000 căn hộ, đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án NƠXH độc lập.

Theo lộ trình phát triển NƠXH, đến năm 2030, TP. Huế đặt mục tiêu xây dựng khoảng 12.000 căn hộ, trong đó giai đoạn 2025 - 2030 phát triển khoảng 11.800 căn hộ.