Bùng nổ đại dự án, triển vọng nào cho thị trường bất động sản?

Sự kiện khởi công Khu đô thị thể thao Olympic - dự án bất động sản được đánh giá là lớn nhất cả nước.

Sau giai đoạn trầm lắng và sàng lọc kéo dài, những ngày cuối năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ từ động thái triển khai một loạt đại dự án bất động sản của các "ông lớn" đầu ngành.

Mới đây, Vingroup đã khởi công Khu đô thị thể thao Olympic với diện tích trên 9.000 ha tại 11 xã phía Nam Hà Nội. Đây sẽ là dự án bất động sản lớn nhất cả nước, quy mô dân số trên 1,1 triệu người.

Tổ hợp này sẽ có hàng loạt công trình thể thao, trong đó điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng (135.000 chỗ ngồi) - lớn nhất thế giới và đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện Asiad, Olympic, World Cup...

Trước đó, tập đoàn bất động sản này cũng đã triển khai siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP HCM) quy mô 2.870 ha (tháng 4/2025) và khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân rộng 512 ha tại Đà Nẵng (tháng 6/2025).

Không chỉ tập trung tại một khu vực, "làn sóng" đại dự án đang lan tỏa trên phạm vi rộng. Nhiều địa phương vùng ven các đô thị lớn hoặc khu vực có hạ tầng kết nối thuận lợi trở thành điểm đến của các dự án quy mô hàng trăm hecta, góp phần định hình lại bản đồ bất động sản.

Đối với Sun Group đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản đô thị vào cuối năm ngoái với dự án Urban City (khoảng 420 ha) tại tỉnh Hà Nam cũ. Và từ đầu năm đến nay, đơn vị này liên tiếp đề xuất quy hoạch và triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng mới khởi công tổ hợp dự án ở phía Bắc TP HCM trên diện tích hơn 720 ha, tổng vốn đầu tư 51.200 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), tại phường Tây Nam và Phú An (thuộc Bình Dương cũ). Các dự án quy mô khác được Sun Group đầu tư trong năm nay còn có khu đô thị – du lịch biển Blanca City gần 100 ha tại trung tâm Bãi Sau (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), khu đô thị hỗn hợp Nha Trang hơn 226 ha...

Bên cạnh hai ông lớn kể trên, thị trường năm qua cũng ghi nhận nhiều dự án quy mô lớn khác rộng từ 200 ha trở lên như Eco Retreat (220 ha) tại Long An (trước sáp nhập Tây Ninh) của Ecopark, Alluvia City…

Hứa hẹn một chu kỳ tăng trưởng mới

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, làn sóng đại dự án hiện nay không chỉ xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô của doanh nghiệp, mà còn là hệ quả của việc nhiều “nút thắt” pháp lý kéo dài đã dần được tháo gỡ. Cùng với đó, các tuyến vành đai, cao tốc và trục giao thông liên vùng được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện để hình thành những khu đô thị quy mô lớn, thay vì phát triển manh mún như trước.

Không chỉ tập trung tại một khu vực, làn sóng này đang lan tỏa trên phạm vi rộng. Nhiều địa phương vùng ven các đô thị lớn hoặc khu vực có lợi thế về kết nối hạ tầng đang nổi lên như điểm đến mới của các đại dự án. Đáng chú ý, sự dịch chuyển địa bàn đầu tư diễn ra theo cả hai chiều Bắc – Nam, cho thấy thị trường đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng giúp nhiều địa phương sau sáp nhập sở hữu quỹ đất rộng lớn, cũng như tạo sự liên thông về quy hoạch, hạ tầng, dân cư. Ông nói, đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các khu dự án lớn, giúp khai phá tối đa lợi thế của từng địa phương. Hiện nay, một số địa phương đang trở thành điểm sáng để phát triển đại đô thị như Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Tây Ninh...

Từ góc nhìn thị trường, các tổ chức phân tích cho rằng giai đoạn 2026 – 2027 có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản, tương tự giai đoạn phục hồi sau khi các luật quan trọng về đất đai và nhà ở được sửa đổi hơn một thập kỷ trước. Việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cùng với các cơ chế tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nguồn cung và cải thiện tâm lý thị trường.