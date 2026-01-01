Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam đón loạt "đại gia" địa ốc Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc... đổ về sắp có thêm KĐT 15.600 tỷ đồng, rộng 86ha

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa thông báo tìm chủ đầu tư cho Khu đô thị mới Mễ Sở trên địa bàn. Quy mô thực hiện dự án hơn 86 ha, thuộc xã Mễ Sở. Tổng vốn đầu tư hơn 15.608 tỷ đồng.

Tại đây sẽ xây 1.219 căn liền kề cao 6 tầng (11 ha), 129 căn biệt thự cao 3 tầng (3,6 ha), toà chung cư cao 15 - 30 tầng với quy mô 6.607 căn hộ (6,4 ha). Ngoài ra còn 27,2 ha đất công trình hạ tầng xã hội, 1,3 ha đất công trình văn hóa cao 3 tầng, 0,3 ha đất công trình y tế cao 3 tầng, 5,3 ha đất giáo dục, 1,7 ha đất công trình thể thao, 0,6 ha đất công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng, 18,7 ha đất cây xanh, mặt nước...

Tiến độ dự án là 5 năm (60 tháng). Cụ thể, từ tháng thứ 1 - 18 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Từ tháng thứ 19 - 57 đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc theo quy hoạch chi tiết. Từ tháng thứ 58 - 60 hoàn thiện tất cả các hạng mục, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động vốn. Vốn góp của nhà đầu tư thực hiện dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, thực hiện góp vốn trong vòng 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư dự án. Vốn vay tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác: tối đa 85% tổng vốn đầu tư, thực hiện trong vòng 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, Quy hoạch phân khu D2, đô thị Văn Giang (tỷ lệ 1/2000). Đồng thời, góp phần đưa xã Mễ Sở thành đô thị trung tâm vùng phía Tây Hưng Yên.

Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.

Dương Dương