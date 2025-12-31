Hà Nội gấp rút hoàn thiện nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 31/12, tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Phần mặt đường mở rộng sau khi xén vỉa hè đã cơ bản được thảm nhựa asphalt.

Thi công mở rộng tại nút giao thông Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thời gian thi công trước đó. Đến nay, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Dự án bao gồm các hạng mục phức tạp như: di chuyển hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng; cải tạo hệ thống thoát nước để tránh ngập úng; và đặc biệt là di dời cây xanh trong phạm vi mở rộng. Ngay sau khi thảm nhựa, đơn vị thi công tiến hành sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo để phân luồng theo phương án mới, hoàn thiện trước ngày 1/1/2026.

Ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám vốn là điểm nóng ùn tắc nghiêm trọng. Là tuyến đường xuyên tâm có mật độ phương tiện rất lớn, lại có làn đường riêng cho xe buýt BRT, nên việc xén vỉa hè, mở rộng mặt đường được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực thông hành cho khu vực này.

Đồng bộ giải pháp tại 12 điểm nóng ùn tắc

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, dự án Lê Văn Lương nằm trong kế hoạch tổng thể cải thiện hạ tầng tại 11-12 nút giao thường xuyên ùn tắc của Thành phố năm 2025.

Giải pháp chủ đạo là tập trung mở rộng mặt đường, điều chỉnh dải phân cách, đảo giao thông và tổ chức lại chu kỳ đèn tín hiệu. Việc xén vỉa hè được tính toán kỹ lưỡng cho từng vị trí, không thực hiện đồng loạt. Tùy điều kiện thực tế, vỉa hè sẽ được xén khoảng 1–2m để mở rộng làn rẽ phải, rẽ trái hoặc các hướng lưu thông đang quá tải.

Tính đến thời điểm hiện tại, 6 nút giao đã hoàn thành cải tạo và đưa vào khai thác, bao gồm: Đình Thôn – Phạm Hùng; Vũ Quỳnh – Mễ Trì; ngõ 171 Nguyễn Xiển; ngõ Hòa Bình 7 – Minh Khai; Chu Huy Mân – Nguyễn Lam; Cổ Linh – Thạch Bàn.

Ngoài nút giao Lê Văn Lương sắp về đích, các đơn vị cũng đang đẩy nhanh tiến độ tại các điểm nóng khác như Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh, Ngụy Như Kon Tum – Vũ Trọng Phụng. Việc thi công tại các tuyến đường này được tổ chức linh hoạt theo khung giờ, ưu tiên làm đêm đối với các hạng mục chiếm dụng mặt đường để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.