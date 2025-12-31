Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

1.Khu đô thị Thành phố Giao lưu

Là một trong những dự án gây tiếng vang của Tập đoàn Geleximco tại thị trường Thủ đô, Khu đô thị Thành phố Giao lưu có quy mô 95ha, nằm tại vị trí huyết mạch kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng. Từ đây, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới các khu vực khác của thành phố Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận, cũng như hệ thống bệnh viện, công viên và các trường đại học lớn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Khu đô thị là hồ điều hòa với diện tích gần 20ha giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, Khu đô thị còn có nhiều tiện ích khác như cầu Nhật Bản, sân tennis, sân bóng, trung tâm thương mại, trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc tế…

Nằm trong quần thể của Khu đô thị Thành phố Giao lưu, dự án An Bình City đã được trao tặng giải thưởng Khu Nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Với ý tưởng thiết kế và xây dựng một thành phố thu nhỏ trong lòng công viên thanh bình và yên tĩnh, An Bình City gồm 8 tòa căn hộ từ 28 – 35 tầng, mật độ xây dựng thấp khi chỉ chiếm 31,6%, gần 70% diện tích còn lại là dành cho cảnh quan và không gian xanh, các phân khu thể thao hiện đại… Tất cả đã đáp ứng tối đa nhu cầu của cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ cuộc sống trong lành.

Khu đô thị Cái Dăm Geleximco

Khu đô thị Cái Dăm Geleximco có tổng diện tích 37,04ha, tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch của khu Du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh). Vị trí đắc địa này có thể kết nối dễ dàng với các điểm du lịch đang phát triển tại Hạ Long như: Bến tàu Du lịch Tuần Châu, Khu vui chơi giải trí Chợ đêm Hạ Long Marina, Đảo Rều…

Nơi đây được biết đến với hệ thống thảm thực vật xanh, sạch cùng với những tiện ích cao cấp và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Geleximco Southern Star được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng, tiện ích khu vực.

Nằm trong khuôn viên Khu đô thị Cái Dăm Geleximco, dự án Chung cư New Life Tower có tổng diện tích xây dựng hơn 100.000m2, gồm 3 nguyên đơn 27 tầng. Tòa nhà sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tiện lợi dành cho cư dân và khách du lịch như trung tâm thương mại, bể bơi tiêu chuẩn 4 sao, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí… Các căn hộ đều được thiết kế hiện đại, thoáng mát, tối đa hóa công năng sử dụng.

Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn

Geleximco Lê Trọng Tấn là một trong những dự án có quy mô lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội do Tập đoàn Geleximco phát triển, chia làm 4 phân khu với các hạng mục nhà ở liền kề, biệt thự song lập – đơn lập, shophouse và các công trình trung tâm thương mại, công trình xã hội văn hoá (trường học, bệnh viện, thể thao, sân golf...).

Với tổng diện tích 147ha, Geleximco Lê Trọng Tấn tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa phía Tây Thủ Đô, ngay mặt đường Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long. Từ dự án, cư dân có thể tận hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất Thủ đô với nhiều tuyến đường huyết mạch như Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, đường vành đai 3.5, đường sắt trên cao, BRT,.. giúp người dân có thể dễ dàng di chuyển kết nối đến trung tâm thành phố hay bất cứ nơi đâu.

Chung cư New Life Tower.

Bên cạnh đó, liên kết vùng hoàn hảo với sự xuất hiện của nhiều cơ quan ban ngành, trung tâm kinh tế – văn hóa – giáo dục,… hàng đầu Thủ đô cũng tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho mọi gia đình.

Ôm trọn toàn khu dự án là các mảng không gian xanh tách biệt với khói bụi ồn ào của thành phố. Ngoài ra, hệ thống tiện ích nội khu được ưu tiên phát triển, với nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng như trung tâm thương mại, các công trình xã hội văn hoá (trường học, bệnh viện, thể thao, sân golf...), góp phần đáp ứng một cách trọn vẹn nhất mọi nhu cầu cho cư dân.

Nằm trong quần thể Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, chung cư Gemek Tower II đã được trao tặng giải thưởng cao quý "Dự án đáng sống năm 2023" tại sự kiện do Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và các hiệp hội, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực bất động sản tổ chức.

Khu đô thị Gelexia Riverside

Khu đô thị Gelexia Riverside tọa lạc tại số 885 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một quần thể bao gồm các căn hộ cao cấp, khu nhà liền kề thấp tầng, trung tâm thương mại và hệ thống các tiện ích khép kín như công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, khu tập thể thao ngoài trời. Dự án nằm sát hồ điều hòa Yên Sở nên được hưởng trọn không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ của khu vực.

Một góc Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Với diện tích xây dựng trên 3,5ha, Gelexia Riverside được thiết kế với nhiều dịch vụ và tiện ích khép kín như Trung tâm thương mại, Trung tâm Y tế, Nhà trẻ, Phòng tập Gym, Spa, Khu vui chơi, giải trí, Khu vực sinh hoạt cộng đồng, khu vực để xe rộng rãi đảm bảo nhu cầu cho mọi gia đình...

Sở hữu vị trí thuận lợi, tiện ích hiện đại và cảnh quan thiên nhiên, Gelexia Riverside phù hợp với tiêu chí lựa chọn của nhiều gia đình.

Geleximco Southern Star

Nằm ở trung tâm quận Hoàng Mai, Geleximco Southern Star là dự án hiếm hoi sở hữu quỹ đất vàng cuối cùng trên mặt đường Giải Phóng và được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng, tiện ích khu vực. Cư dân tại Geleximco Southern Star sẽ được cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, thực phẩm, vui chơi giải trí, học tập, sức khỏe,… cùng với các tiện ích được chủ đầu tư xây dựng ngay tại dự án như: Sky Garden, bể bơi, trung tâm thương mại, trường mầm non, khuôn viên cây xanh, đường dạo bộ. Tất cả tạo thành một hệ sinh thái hoàn hảo để an cư và phát triển vững bền.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trong hệ thống giao thông đồng bộ và liên tục được nâng cấp của Quận Hoàng Mai, Geleximco Southern Star còn có được những tầm nhìn lý tưởng khi hướng thẳng ra 4 hồ: Hồ Linh Đàm, hồ Yên Sở, hồ Định Công, hồ Kim Đồng, hưởng trọn tiện ích tại các công viên cảnh quan các hồ và luôn được bao quanh bởi bầu không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe.

Không dừng lại ở đó, Geleximco Southern Star còn mang đến bất ngờ khi chỉ sở hữu duy nhất 360 căn hộ, một mật độ căn hộ thấp so với mặt bằng các dự án cùng phân khúc.

An Bình Plaza

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần H2H Hà Nội (thành viên của Tập đoàn Geleximco). Ngay từ khi ra mắt, An Bình Plaza đã chứng tỏ sự hấp dẫn của mình khi hưởng trọn về hạ tầng và tiện ích khu vực. Từ đây, mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc cho đến vui chơi giải trí của cư dân đều được đáp ứng.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, kết nối với cả 3 tuyến đường huyết mạch: Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy, Phạm Hùng – Nội Bài và Tuyến số 3 đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, An Bình Plaza sở hữu liên kết vùng thuận lợi, dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận.

An Bình Plaza sở hữu các tiện ích nội khu khép kín. Ngay dưới chân tòa nhà sẽ là một thế giới giao thương sầm uất với trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm ngân hàng, nhà hàng, café, Gym&Spa… Phía bên ngoài tòa nhà, công viên cây xanh, đường dạo bộ, bể bơi ngoài trời rộng 400m2,… là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngoài các tiện ích ngay trong nội khu, cư dân còn có thể dễ dàng tiệp cận các tiện ích ngoại khu đầy đủ, từ vui chơi, giải trí đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, xung quanh dự án là hệ thống hơn 50 trường điểm cấp I, II, III và các trường đại học, cao đẳng chất lượng cao trong nước và quốc tế, thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu giáo dục và học tập cho cộng đồng cư dân trong toàn khu dự án.