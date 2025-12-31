Nốt Vàng Son – Khi nghệ thuật sơn mài ngân vang giữa Đô thị xanh Anlac Green Symphony

Triển lãm "Nốt Vàng Son" mở ra một không gian của sơn mài- nơi ánh vàng, sắc son và ký ức của văn hóa Việt Nam lan tỏa trong không gian nghệ thuật đương đại.

Trải qua hơn hai thiên niên kỷ, sơn mài Việt Nam đã đi từ lớp phủ bảo quản cổ vật đến một chất liệu hội họa độc lập, mang bản sắc riêng và được cộng đồng nghệ thuật trong nước, quốc tế trân trọng. Triển lãm "Nốt Vàng Son" quy tụ nhiều thế hệ họa sĩ sơn mài có tên tuổi, mỗi người mang đến một thế giới quan riêng nhưng đều chung một niềm tin trân trọng chất liệu truyền thống và tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Anlac Sense – Nhịp cầu văn hóa trong hành trình phát triển đô thị

Thành lập năm 2002, Anlac Group là nhà đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và tài chính, kiên định với triết lý bền vững: "Tạo ra những sản phẩm tốt lành cho xã hội." Với tinh thần An cư – Lạc nghiệp, Anlac Group không chỉ kiến tạo những không gian sống tiện nghi mà còn hướng tới việc vun đắp các giá trị nhân văn, xây dựng cộng đồng hạnh phúc và phát triển bền vững.

Từ triết lý ấy, Anlac Sense ra đời như một nhịp cầu văn hóa – phần tâm hồn trong hành trình phát triển của Anlac Group, nơi nghệ thuật, di sản và đời sống đương đại gặp gỡ và đối thoại. Các triển lãm như "Nốt Đỏ Di Sản" (tranh Kim Hoàng) và nay là "Nốt Vàng Son" (sơn mài) thể hiện rõ định hướng gắn kết phát triển đô thị với gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Anlac Green Symphony – Không gian nghệ thuật cất tiếng

Là địa điểm diễn ra triển lãm, Anlac Green Symphony là khu đô thị được quy hoạch bài bản, chú trọng chất lượng xây dựng và tổ chức không gian sống hài hòa, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người hòa quyện trong một bản giao hưởng cân bằng. Với mật độ xây dựng thấp, gần 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian mở, khu đô thị tạo nên bối cảnh lý tưởng để nghệ thuật hiện diện một cách tự nhiên.

Sức hút của Anlac Green Symphony không chỉ đến từ không gian sống và cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc mà còn từ lợi thế hạ tầng đang bứt phá mạnh mẽ. Tuyến Metro số 5 chuẩn bị khởi công, nút giao Vành đai 3.5 – Đại lộ Thăng Long tăng tốc hoàn thiện đang rút ngắn đáng kể mọi kết nối trọng điểm phía Tây Hà Nội, mở ra dư địa phát triển lớn cho khu vực.

Đi cùng với hệ thống tiện ích - dịch vụ đã vận hành ổn định là cộng đồng cư dân ngày một đông đúc, Anlac Green Symphony đang trở thành một đô thị sống đúng nghĩa, nơi giá trị an cư, thương mại và đầu tư được chứng thực bằng đời sống thực tế và sức sống bền bỉ theo thời gian.

Trong tổng thể định hướng "đô thị sống – đô thị thương mại", dòng shophouse hai mặt tiền tại Anlac Green Symphony được xem là sản phẩm chiến lược. Thiết kế 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với một mặt giáp tuyến phố thương mại sôi động, một mặt hướng khu cao tầng sầm uất, shophouse tại đây cho phép linh hoạt triển khai nhiều kịch bản khai thác: ở – kinh doanh – làm việc – đầu tư dài hạn. Cùng với pháp lý minh bạch và chính sách bán hàng hấp dẫn, dòng shophouse hai mặt tiền tại đây đang được đánh giá là kênh đầu tư hiệu quả, thực sự khác biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc.

Một bản hòa tấu của nghệ thuật – đô thị – con người

"Nốt Vàng Son" không kể câu chuyện của quá khứ đã khép lại mà là câu chuyện của sự tiếp nối – nơi di sản truyền thống đối thoại với đời sống đương đại, nơi nghệ thuật song hành cùng đô thị đang phát triển.

Giữa không gian Anlac Green Symphony, mỗi tác phẩm sơn mài không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lát cắt tinh tế của triết lý mà Tập đoàn An Lạc theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ: tạo ra những sản phẩm tốt lành cho xã hội, kiến tạo không gian sống nơi con người được kết nối, được cảm nhận và được an lành – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anlac Green Symphony – Giai điệu xanh, sống an lành – nơi nghệ thuật cất tiếng, đô thị chuyển mình và giá trị sống bền vững được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Triển lãm tranh sơn mài - Nốt Vàng Son

Thời gian diễn ra: 21/12/2025 - 10/01/2026

Thời gian mở cửa: 9h - 17h (thứ 3 - thứ 6) và 9h - 18h (thứ 7 & chủ nhật), đóng cửa vào thứ 2

Địa điểm: Club House - KĐT Anlac Green Symphony, Sơn Đồng, Hà Nội