Shophouse Hausman Premium Residences hưởng lợi từ hạ tầng Lê Quang Đạo kéo dài

Những trục giao thông chiến lược được đầu tư bài bản không chỉ cải thiện khả năng liên kết đô thị mà còn mở ra dư địa hình thành các điểm thương mại mới tại khu vực ven trung tâm.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lê Quang Đạo kéo dài được khởi công từ tháng 2/2023, với tổng chiều dài 2,6 km, điểm đầu tại nút giao Lê Quang Đạo – Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm) và điểm cuối kết nối Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc thiết kế 60 km/h, mặt cắt ngang điển hình rộng 40m, riêng đoạn kết nối Đại lộ Thăng Long có mặt cắt lên tới 100 m. Trước đó, đoạn tuyến dài 1,9 km đã được thông xe tạm từ tháng 1/2024, góp phần cải thiện đáng kể khả năng lưu thông giữa Nam Từ Liêm và Hà Đông.

Khi hoàn thiện toàn tuyến, Lê Quang Đạo kéo dài không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải áp lực cho các trục đường hiện hữu, mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị khu vực phía Tây Hà Nội.

Vị trí giao thoa chiến lược – nền tảng cho thương mại thực

Trên trục hạ tầng đang hình thành này, Hausman Premium Residences nổi bật khi hiện diện tại ngã 5 Lê Quang Đạo kéo dài – đường 70A, điểm giao thoa của dòng di chuyển đô thị và cộng đồng cư dân hiện hữu. Đây được xem là một trong những vị trí hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố: kết nối thuận tiện, mật độ cư dân cao và nhu cầu thương mại thực đã hình thành.

Hausman Premium Residences nổi bật khi tọa lạc tại ngã 5 Lê Quang Đạo kéo dài – đường 70A. Ảnh D & H cung cấp

Nhờ vậy, Hausman Premium Residences sở hữu lợi thế hai mặt tiếp giáp trục giao thông lớn, tạo nên mặt bằng thương mại thông thoáng và khả năng nhận diện tốt. Các căn shophouse khối đế được thiết kế với mặt tiền rộng rãi, chỉn chu về kiến trúc, định vị theo hướng sang trọng, phù hợp cho các mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp, đồng thời đảm bảo giá trị khai thác ổn định trong dài hạn.

Dự án chỉ giới hạn 67 căn shophouse khối đế, phục vụ trực tiếp cho 410 căn hộ cao cấp tầng cao và cộng đồng dân cư đô thị hiện hữu. Tỷ lệ này giúp hạn chế cạnh tranh nội khu, tránh tình trạng bão hòa dịch vụ – một vấn đề phổ biến tại nhiều khu đô thị mới – qua đó bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà ở Hà Nội ghi nhận mức tăng mạnh, có thời điểm lên tới 26%, những sản phẩm sở hữu vị trí gắn với hạ tầng mới, số lượng khan hiếm và khả năng khai thác thực được xem là lựa chọn an toàn cho nhà đầu tư trung – dài hạn.

Dự án chỉ giới hạn 67 căn shophouse phục vụ cho 420 căn hộ cao tầng nội khu và cư dân đô thị hiện hữu. Ảnh D & H cung cấp.

Không gian sống và thương mại cao cấp

Hausman Premium Residences được phát triển trên khu đất rộng 10.315 m², trong đó diện tích xây dựng chỉ chiếm 44%, phần còn lại ưu tiên cho cảnh quan, cây xanh và mặt nước. Dự án gồm 410 căn hộ, cao 12 tầng nổi, 3 tầng hầm, tích hợp hệ thống cung cấp oxy tươi trong tòa nhà – giải pháp nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Thiết kế mang dấu ấn kiến trúc Pháp cổ điển, thanh lịch và sang trọng, với ban công mở rộng tầm nhìn bao quát khu vực phía Tây thành phố. Đặc biệt, 100% căn hộ đều đón nắng và gió tự nhiên, điều hiếm thấy tại các dự án đô thị hiện nay.

Bên cạnh đó, Hausman Premium Residences còn sở hữu hệ tiện ích đồng bộ như quảng trường Elyse, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời, ba tầng hầm đỗ xe thông minh, đồng thời ghi nhận lợi thế cao ráo, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt trong các đợt mưa lớn tại Hà Nội.

Shophouse khối đế Hausman Premium Residences được thiết kế hợp lý, lợi thế cao ráo không bị ngập lụt như các khu vực khác ở Hà Nội trong mùa mưa. Ảnh D & H.

Với lợi thế từ hạ tầng Lê Quang Đạo kéo dài, vị trí giao thoa chiến lược và quỹ căn giới hạn, Shophouse khối đế Hausman Premium Residences đang được giới đầu tư đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi tại khu Tây Hà Nội – nơi giá trị thương mại và giá trị tích sản cùng hội tụ, phù hợp với chiến lược nắm giữ dài hạn trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chọn lọc.

Địa chỉ dự án: Ngã 5 Lê Quang Đạo, đường 70A, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

