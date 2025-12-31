Một doanh nghiệp BĐS chuẩn bị triển khai một “không gian phát triển” lớn nhất ASEAN, lĩnh vực mà Trung Quốc xác định là mũi nhọn mới

CT Group vừa công bố dự án đầu tư Trung tâm Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy – LAE) với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn tự có kết hợp vốn vay.

Dự án có tổng diện tích sàn 50 ha, được định vị là trung tâm kinh tế không gian tầm thấp lớn nhất ASEAN, đặt gần sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến metro số 2.

Kinh tế không gian tầm thấp (LAE) là hệ sinh thái các hoạt động kinh doanh, dịch vụ diễn ra trong vùng không phận dưới 1.000 m, hoặc có thể mở rộng tới 3.000 m tùy theo quy định từng khu vực. Đây là lĩnh vực gắn với việc ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV, Drone) trong nhiều hoạt động như giao hàng, nông nghiệp chính xác, giám sát hạ tầng và cứu hộ.

Theo CT Group, Trung tâm LAE được xây dựng theo mô hình Living Lab (mô hình thử nghiệm mở), tích hợp trung tâm chỉ huy toàn cầu kết nối hạ tầng số cùng trung tâm an ninh mạng.

Dự án còn bao gồm trung tâm nghiên cứu, phát triển AI và tạo mẫu, với hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm huấn luyện AI, nhà máy tạo mẫu nhanh ứng dụng công nghệ cao và hệ thống in 3D công nghiệp, cho phép rút ngắn chu trình từ ý tưởng đến sản phẩm chỉ trong vòng 24 giờ.

Song song với Trung tâm LAE, CT Group cũng công bố dự án Khu liên hợp UAV quy mô khoảng 400 ha tại Tây Ninh, được tập đoàn giới thiệu là khu liên hợp UAV có quy mô lớn nhất ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với đại diện tập đoàn CT Group. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

CT Group được thành lập năm 1992 bởi ông Trần Kim Chung, khởi đầu với tên gọi Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn. Đến năm 2006, tập đoàn chính thức ra đời, mở rộng thành hệ thống đa ngành và hiện có hơn 68 công ty thành viên, từ bất động sản đến công nghệ cao.

Hiện doanh ngiệp đang tập trung vào 9 ngành công nghệ lõi 4.0: công nghệ bán dẫn, máy bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), ESG với tín chỉ carbon, tiền số xanh, ô tô điện và tàu điện không người lái, năng lượng mới, công nghệ gen - tế bào, cùng công nghệ lượng tử.

Ngày 12/8, tập đoàn này thu hút sự chú ý khi ký hợp tác với Airbility để xuất khẩu 5.000 thiết bị bay vận tải không người lái (UAV). Họ cũng sẽ thực hiện ATP (lắp ráp - kiểm thử - đóng gói) 100 triệu chip bán dẫn cho công ty Imagis. Tập đoàn trước đó đã khởi công mở rộng nhà máy chip và đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu chip mỗi năm vào năm 2027.

Trong buổi làm việc với CT Group vào tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ động trong các chương trình đầu tư và phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị CT Group tiếp tục dấn thân trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách; triển khai các dự án theo tinh thần "đã nói là làm, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Trên thế giới, Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia tiên phong xu hướng kinh tế không gian tầm thấp nhưng theo những cách tiếp cận khác nhau. Trung Quốc coi kinh tế tầm thấp là ngành kinh tế mũi nhọn mới, đẩy mạnh quy hoạch không phận tầm thấp, cho phép thí điểm diện rộng và nhanh chóng thương mại hóa tại các đô thị lớn. Trong khi đó, Mỹ đang tiên phong xây dựng các quy định pháp lý an toàn và toàn diện để quản lý hoạt động UAV, tạo nền tảng phát triển bền vững.



