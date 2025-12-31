Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, 1 người bị thương

31-12-2025 - 11:37 AM | Bất động sản

Trong lúc chạy thoát khỏi đám cháy trên phố Hàng Mã (Hà Nội), một phụ nữ bị trượt ngã, được lực lượng chức năng bàn giao cho nhân viên y tế đưa đi cấp cứu.

Ngày 31/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vụ cháy nhà trên phố Hàng Mã khiến 1 người bị thương.

Khoảng 9h cùng ngày một vụ cháy xảy ra ngôi nhà số 14 Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện có khói bốc ra từ khu vực tầng 3 của ngôi nhà.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy.

"Ban đầu là khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra từ khu vực tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và tìm cách chữa cháy", nhân chứng nói.

Cũng theo nhân chứng, thời điểm ngôi nhà bị cháy có 2 người bên trong, 1 người đàn ông ở tầng 1 kịp thời thoát ra bên ngoài và 1 người phụ nữ ở trên tầng 3 thoát nạn sang mái nhà hàng xóm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 7 và 8 điều động 4 xe cứu hoả tới hiện trường. Xe thang cũng được điều động có mặt. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường phong toả điều tiết giao thông qua khu vực để công tác cứu hoả thông suốt.

Khói đen mù mịt ở khu vực hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đưa một người dân bị trượt ngã trong quá trình thoát khỏi đám cháy ra bên ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến 9h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Đồng thời, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang 1.873 tỉ đồng

11:37 , 31/12/2025
Cận cảnh sân khấu giữa trung tâm TPHCM sắp thành bãi giữ xe metro

11:36 , 31/12/2025
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án NovaBeach Cam Ranh của Novaland (NVL)

11:22 , 31/12/2025
Kết luận thanh tra về dự án khách sạn, chung cư hơn 2.052 tỉ đồng ở Khánh Hoà

11:10 , 31/12/2025

