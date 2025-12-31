Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang 1.873 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nêu rõ các nội dung liên quan đến dự án Panaroma Nha Trang.

Thành phố Nha Trang (cũ) nhìn từ trên cao. Ảnh: NLĐO

Theo TTCP, dự án Panaroma Nha Trang (trước đây là Dự án Trung tâm thương mại Hà Quang) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư; địa điểm thực hiện tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, thành phố Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư là 1.873 tỉ đồng. Dự án hoàn thành từ năm 2019, đã đưa vào hoạt động, khai thác.

Kết luận thanh tra nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang không thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (cũ) gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh trước khi giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất thực hiện Dự án Panaroma Nha Trang.

UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất, dự án Panaroma Nha Trang không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang là không đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan thanh tra cũng kết luận, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trên cơ sở kết quả thẩm định giá đất của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất theo Phương pháp so sánh trực tiếp) nhưng tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh không tương tự mục đích sử dụng, vị trí, diện tích là không đúng quy định.

Dự án chưa thực hiện xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (nâng tầng từ 39 tầng lên 40 tầng).

Nhà đầu tư ký hợp đồng bán 13 căn hộ thương mại và dịch vụ cho khách hàng là không phù hợp với mục tiêu của dự án được phê duyệt. Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch, không có căn hộ thương mại và dịch vụ.

Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định, cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra; chỉ đạo các cơ quan, chức, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

TTCP cũng kiến nghị kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của dự án (do thực hiện phương pháp so sánh trực tiếp không đúng quy định), đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, xác định lại giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư khi thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

TTCP cũng kiến nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối với 13 căn hộ du lịch nhà đầu tư đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng với mục đích sử dụng thương mại và dịch vụ để có biện pháp xử lý, đảm bảo phù hợp mục tiêu dự án và quyền lợi của bên thứ ba.