Kết luận thanh tra về dự án khách sạn, chung cư hơn 2.052 tỉ đồng ở Khánh Hoà

Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư (Dự án) do Công ty cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư; địa điểm tại số 25-26 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.



Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó có các dự án tại TP Nha Trang (cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.052 tỉ đồng, khởi công xây dựng từ năm 2017, đã cơ bản hoàn thành. Theo báo cáo, nhà đầu tư đã bán hết 704 căn hộ chung cư và đưa vào vận hành nhưng khách hàng mua căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Kết luận thanh tra nêu rõ, không có tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất tại số 25 - 26 đường Phạm Văn Đồng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Khánh Hòa, hoặc thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển giao khu đất tại số 25 - 26 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa cho UBND tỉnh Khánh Hòa để giao cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2003, và quy định về sử dụng đất quốc phòng.

Cũng theo cơ quan thanh tra, UBND tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2003.

UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất của dự án thấp hơn giá đất công bố năm 2014 của tỉnh. UBND tỉnh đồng ý cho Công ty cổ phần Nha Trang Bay được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 72 tỉ đồng vào tiền sử dụng đất của dự án là không đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xác định giá đất khi dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Cơ quan thanh tra nêu rõ, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Trường Sỹ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ 2010 - 2014; UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân thời kỳ 2010 - 2014 có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm tại dự án nêu trên.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

TTCP kiến nghị Bộ Quốc phòng tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm tại dự án trên.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng số tiền 72 tỉ đồng do Công ty cổ phần Nha Trang Bay bồi thường, hỗ trợ (55 tỉ đồng cho Bộ Quốc phòng và 17 tỉ đồng cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành, Công ty TNHH CYBEER) đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án.

Trong đó, kiểm tra, làm rõ việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành, Công ty TNHH CYBEER (số tiền 17 tỉ đồng), có nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì xem xét, xử lý theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra; chỉ đạo các cơ quan, chức, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.