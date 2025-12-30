Novaland đón tin vui

Thông tin từ Novaland (mã: NVL), tập đoàn này vừa tổ chức lễ khởi động dự án The Park Avenue tại TP.HCM, sau khi pháp lý được hoàn thiện.

Theo kế hoạch, The Park Avenue sẽ được đẩy mạnh thi công, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn dự án vào quý III/2027. Song song đó, dự án dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 4/2026, đồng thời mở bán các sản phẩm mới.

Dự án được Novaland phát triển theo mô hình Tổ hợp Căn hộ – Văn phòng – Thương mại dịch vụ, gồm 2 tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và 3 tầng hầm liên thông với tổng diện tích sàn hầm khoảng 20.000 m². Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản cao cấp cho thị trường.

Song song với The Park Avenue, hiện nhiều dự án khác của Tập đoàn tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện như Victoria Village và The Grand Manhattan. Trong giai đoạn 2025 – 2026, Novaland dự kiến sẽ bàn giao khoảng 10.500 sổ hồng cho cư dân tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Palm A1, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview City.

Dự án Victoria Village đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đến tháng 11/2025, ba đại đô thị quy mô lớn của Novaland gồm NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City cũng đã hoàn tất các bước pháp lý quan trọng, đồng thời tăng tốc thi công và hoàn thiện đô thị, liên tục vận hành các tiện ích mới phục vụ cư dân và du khách. Tính riêng các dự án đang triển khai, hiện Novaland đã bàn giao khoảng hơn 6.000 sản phẩm tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside.

Một tin tích cực khác là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp (Ngân Hiệp) - công ty con của Novaland (sở hữu 99,98%) vừa trở thành cổ đông lớn của Seaprodex – doanh nghiệp nắm giữ khu “đất vàng” tại đường Đồng Khởi (TP.HCM), một trong những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố.

Ở một diễn biến khác, Novaland vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Novaland tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến (Tân Kim Yến), tương đương 204,8 tỉ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến là công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú (chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, ở mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM). Do đó, việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến đồng nghĩa với việc Novaland không còn mối liên hệ với dự án The Sun Avenue.