Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên 10 làn xe

30-12-2025 - 15:21 PM | Bất động sản

Theo Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), sau 10 năm khai thác, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sắp mãn tải và thường xuyên ùn tắc dịp lễ tết.

VIDIFI cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng cao. Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ cuối tuần.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 5 - tuyến đường song hành được giao cho VIDIFI thu phí hoàn vốn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng đang có lưu lượng xe gấp khoảng 3 lần thiết kế, thường xuyên quá tải và ùn tắc.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

VIDIFI dự báo, lưu lượng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ sớm đạt và vượt lưu lượng thiết kế, dự kiến vào khoảng năm 2028. Việc đầu tư, mở rộng lòng đường từ 6 lên 10 làn xe vào thời điểm này là rất phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch của tuyến đường.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được VIDIFI đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào khai thác năm 2015. Dự án phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô 6 làn xe.

Theo VIDIFI, hiện dự án ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được giải phóng mặt bằng với bề rộng 100 mét chạy dọc toàn tuyến; quỹ đất đã giải phóng hai bên đường đang được nhà đầu tư bố trí dải cây xanh. Từ thực tế trên, VIDIFI đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh quy hoạch mở rộng dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 6 làn xe lên 8 - 10 làn xe.

