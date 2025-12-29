Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên 10 làn xe

29-12-2025 - 14:02 PM | Bất động sản

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh quy hoạch mở rộng dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 6 làn xe lên 8 - 10 làn xe.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VIDIFI

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được VIDIFI đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào khai thác năm 2015, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Tuyến đường khi đưa vào khai thác đã góp phần rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Hải Phòng, kết nối với các tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường Tân Vũ - Lạch Huyện - Cát Bà… Công trình còn tạo thành mạng lưới giao thông hiện đại liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Sau 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng cao. Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện nay trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và kỳ nghỉ cuối tuần.

Trong khi đó, quốc lộ 5 - tuyến đường song hành phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đến Hải Phòng, đã có lưu lượng xe gấp khoảng 3 lần lưu lượng mãn tải theo thiết kế, thường xuyên quá tải và ùn tắc.

Trong thời gian tới, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự báo sẽ sớm đạt và vượt lưu lượng thiết kế, dự kiến vào khoảng năm 2028.

Đại diện VIDIFI cho biết, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được giải phóng mặt bằng với bề rộng 100m dọc toàn tuyến; hiện đang bố trí dải cây xanh bình quân rộng khoảng 17m mỗi bên. Việc không phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng bổ sung là lợi thế lớn, giúp dự án thuận lợi triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiết kiệm chi phí đầu tư. Sau khi được điều chỉnh quy hoạch, việc đầu tư mở rộng tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được VIDIFI đề xuất vào thời điểm phù hợp.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

