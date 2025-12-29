Novaland muốn thoái toàn bộ vốn tại một công ty con

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại công ty con.

Cụ thể, Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 204,8 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bất động sản Tân Kim Yến đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến được thành lập từ tháng 1/2019, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại 5.07 Khu Chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 27/11/2025, vốn điều lệ của Bất động sản Tân Kim Yến đang ở mức 204,814 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp vốn 204,8 tỷ đồng (tỷ lệ 99,993%) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn góp 14 triệu đồng (tỷ lệ 0,007%).

Cũng tại thời điểm ngày, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988).

Trong một diễn biến khác, vào 17h30 ngày 28/12/2025 vừa qua, Novaland đã kết thúc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trước đó, doanh nghiệp đã cập nhật các tài liệu lấy ý kiến cổ đông trong đợt này.

Theo đó, Novaland trình cổ đông thông qua việc thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu một năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và để triển khai, phát triển các dự án. Sau khi chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, trình cổ đông phê duyệt cùng với các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Với khoản vay trên, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Giá chuyển đổi tối thiểu được tính bằng 115% nhân với giá bình quân của cổ phiếu NVL trung bình 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.