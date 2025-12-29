Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM đẩy nhanh quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm

29-12-2025

UBND TPHCM chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm, làm cơ sở cập nhật quy hoạch khu vực đầu mối thành phố.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TPHCM, nhằm làm cơ sở cập nhật quy hoạch theo quy định.

Tuyến Biên Hòa- Vũng Tàu: Kết nối trục logistics vùng

Theo đó, UBND TP HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn TP Vũng Tàu (cũ). Nội dung này được thực hiện trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch TP.

Kết quả nghiên cứu phải gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026.

Tuyến đường sắt Biên Hòa- Vũng Tàu có tổng chiều dài 122,7 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Đây là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tăng kết nối logistics, khai thác tối đa tiềm năng cảng Cái Mép- Thị Vải, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Tuyến TPHCM- Lộc Ninh: Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Song song đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị được giao phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp- CTCP (Becamex IDC), đơn vị tư vấn (Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam) và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết. Kết quả phải gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 3350/UBND-DA ngày 31-10-2025.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này dài hơn 52 km, điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An) và điểm cuối tại ga Bàu Bàng (xã Bàu Bàng). Dự án dự kiến sử dụng khoảng 193 ha đất, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2033, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính trên 64.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu hai tuyến đường sắt nêu trên, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tổng hợp, cung cấp thông tin quy hoạch hướng tuyến, gửi văn bản cho Bộ Xây dựng trước ngày 10-1-2026. Đây là cơ sở để Bộ Xây dựng cập nhật Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TPHCM theo đúng quy định.

