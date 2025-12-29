Tập đoàn Bcons và tầm nhìn gắn kết đô thị với hạ tầng Metro

Hạ tầng giao thông: nền tảng cho chiến lược phát triển đô thị bền vững

Trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam đang đối mặt với áp lực dân số và giao thông ngày càng gia tăng, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development) được xem là hướng đi tất yếu. Chiến lược này không chỉ giúp giải bài toán di chuyển, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng bền vững.

Tại TP.HCM, cùng với hàng loạt cơ chế mới được ban hành như Nghị quyết 68, Nghị quyết 188 và Luật Đường sắt sửa đổi năm 2025, các dự án metro đang được ưu tiên thúc đẩy, mở ra cơ hội cho sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong dòng chảy đó, Tập đoàn Bcons cho thấy tầm nhìn dài hạn khi chủ động nghiên cứu và đề xuất tham gia đầu tư tuyến Metro số 2 TP.HCM – Thủ Dầu Một, một trong những tuyến được đánh giá có vai trò chiến lược đối với khu vực Đông Bắc.

Metro số 2 TP.HCM – Thủ Dầu Một: trục kết nối chiến lược tương lai

Theo thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống, Metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một) là tuyến đường sắt đô thị dài hơn 23km, gồm 13 nhà ga, chạy dọc theo Quốc lộ 13, kết nối từ Thủ Dầu Một đến khu vực ngã tư Bình Phước (TP.HCM), thuận tiện kết nối vào trung tâm TP.HCM.

Tuyến metro này được kỳ vọng sẽ: giảm áp lực giao thông cho trục Quốc lộ 13 – tuyến đường huyết mạch của khu Đông Bắc; rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và khu vực Bình Dương (cũ); tạo động lực phát triển đô thị, thương mại – dịch vụ quanh các nhà ga.

Đáng chú ý, vào tháng 2-2025, Tập đoàn Bcons đã gửi đề xuất đến địa phương về việc tài trợ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án. Doanh nghiệp chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí nguồn vốn và hoàn thiện báo cáo để trình các cơ quan thẩm định, trước thời điểm hợp nhất Bình Dương với TP.HCM.

Không dừng lại ở nghiên cứu, Bcons cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó có phương án hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD quanh nhà ga.

Bcons NewSky – dự án hưởng lợi trực tiếp từ trục metro tương lai

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông được định hướng kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2, Bcons NewSky được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án đón đầu rõ nét xu hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo quy hoạch, một nhà ga của tuyến Metro số 2 sẽ được bố trí ngay khu vực lân cận dự án, mang lại lợi thế kết nối hiếm có cho cư dân trong tương lai. Đây không chỉ là câu chuyện thuận tiện di chuyển, mà còn là yếu tố quan trọng giúp bất động sản khu vực gia tăng giá trị theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Bên cạnh vị trí, Bcons NewSky hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực như gia đình trẻ, người làm việc tại TP.HCM – Thuận An – Thủ Dầu Một, với mức giá tiếp cận, pháp lý rõ ràng và quy hoạch tiện ích nội khu bài bản. Những yếu tố này tạo nền tảng cho giá trị an cư ổn định, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chiến lược phát triển gắn liền hạ tầng tạo giá trị bền vững

Khác với xu hướng chạy theo thị trường ngắn hạn, Bcons kiên định với chiến lược phát triển dự án dựa trên các yếu tố cốt lõi: pháp lý minh bạch; giá bán phù hợp với khả năng chi trả của người mua ở thực; vị trí gắn với các trục giao thông lớn và hạ tầng công cộng tương lai.

Bcons NewSky với không gian sống chất lượng.

Việc đồng hành cùng các dự án hạ tầng trọng điểm như Metro số 2 cho thấy tập đoàn Bcons không chỉ phát triển nhà ở, mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái sống gắn với đô thị hiện đại, nơi giá trị bất động sản được hình thành từ quy hoạch và hạ tầng thực chất.

Hé lộ sự kiện giới thiệu dự án Bcons NewSky

Nhằm cung cấp thông tin chính thức và đầy đủ đến Quý khách hàng, Lễ giới thiệu dự án Bcons NewSky dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11.01.2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến góc nhìn toàn diện về quy hoạch, vị trí, pháp lý và định hướng phát triển của dự án trong bức tranh hạ tầng đang chuyển mình mạnh mẽ tại khu Đông Bắc TP.HCM.