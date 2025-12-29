Giải mã bộ 3 lợi thế đảm bảo tiềm năng sinh lời của Khải Hoàn Prime

Khu Compound ven sông đẳng cấp

Khải Hoàn Prime sở hữu địa thế ven sông hiếm có, được quy hoạch bài bản theo mô hình compound khép kín, mang đến bầu không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt và dòng sinh khí phong thủy tích cực cho gia chủ.

Triết lý thiết kế của Khải Hoàn Prime không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những căn hộ hiện đại mà còn là sự tôn vinh giá trị sống xanh. Chủ đầu tư đã dành gần 80% diện tích dự án cho mảng xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng. Tỷ lệ này tương đương với các khu resort cao cấp, giúp lọc khói bụi và tiếng ồn, mang lại bầu không khí trong lành, khoáng đạt.

Để khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên, mặt bằng dự án được bố trí thông minh với thiết kế tối ưu hơn 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông không giới hạn. Từ ban công, cư dân có thể phóng tầm nhìn xuống công viên ven sông, hồ bơi muối khoáng, hay khu BBQ Riverside,… mở ra trải nghiệm sống thư thái như nghỉ dưỡng tại resort 5 sao mỗi ngày.

Ở góc độ đầu tư, dự án cũng được đánh giá cao nhờ tính khan hiếm khi quỹ đất cận sông tại TP.HCM gần như cạn kiệt, cùng biên độ tăng giá tốt và khả năng cho thuê ổn định, đặc biệt phù hợp với nhóm chuyên gia, quản lý và gia đình trẻ coi trọng chất lượng sống.

Tiện ích chuẩn Resort tại Khải Hoàn Prime

Thừa hưởng hạ tầng phát triển

Khải Hoàn Prime toạ lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, thừa hưởng loạt hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ của khu Nam TP.HCM như hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô,…

Đặc biệt, ngày 19/12/2025 đã đánh dấu bước ngoặt lớn khi hàng loạt dự án quan trọng được khởi công và khánh thành: cầu Nguyễn Khoái, metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Bình Khánh,… tạo đà cho sự phát triển và hoàn thiện của bức tranh hạ tầng khu Nam. Đồng thời khẳng định tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian của Khải Hoàn Prime.

Đáng chú ý, dự án còn liền kề Phú Mỹ Hưng – khu đô thị kiểu mẫu tại TP HCM với đa dạng tiện ích chuẩn quốc tế đã hoàn chỉnh. Dự án kết nối trực tiếp đến hơn 6 trường đại học lớn gồm RMIT, Tôn Đức Thắng, Đại học Mở TP HCM, Đại học Tài chính - Marketing... với nhu cầu cho thuê lớn từ hàng ngàn chuyên gia, sinh viên mang lại tiềm năng sinh lời ổn định.

Khải Hoàn Prime đón đầu hạ tầng phát triển tại khu Nam

Pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký HĐMB trong tháng 12/2025

Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi tại khu Nam đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) ngay trong tháng 12/2025. Cột mốc quan trọng này không chỉ đánh dấu sự hoàn chỉnh trong hồ sơ pháp lý của dự án, mà còn phản ánh rõ uy tín và năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Pháp lý hoàn chỉnh giúp nhà đầu tư an tâm trong việc nắm giữ tài sản, đồng thời mở ra khả năng chuyển nhượng hoặc khai thác cho thuê thuận lợi. Với người mua ở thực, đây là nền tảng đảm bảo quyền sở hữu lâu dài và giá trị tài sản được bảo toàn theo thời gian. Khi dự án hiện hữu rõ ràng từng ngày, biên độ tăng giá sẽ được kích hoạt mạnh mẽ ngay sau thời điểm ký kết HĐMB.

Song song pháp lý, Khải Hoàn Prime cũng "ghi điểm" nhờ tiến độ thi công khẩn trương. Hiện đã xây đến tầng 12 với sự tham gia của hàng ngàn công nhân, kỹ sư và máy móc hiện đại, được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng.

Hội tụ lợi thế cận giang - hạ tầng bứt phá - pháp lý hoàn chỉnh, cùng tiến độ triển khai thần tốc, Khải Hoàn Prime tạo nên vị thế khác biệt tại khu Nam TP.HCM. Dự kiến bàn giao Quý I/2027, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư bền vững mà còn là tài sản tích lũy giá trị lâu dài, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng – nhà đầu tư hiện nay.