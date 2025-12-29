Toàn cảnh đại công trường APEC Phú Quốc: Sun Group triển khai tổ hợp gần 22.000 tỷ đồng, trung tâm hội nghị lớn hơn Las Vegas tăng tốc về đích
Hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn từ sân bay mở rộng, hệ thống giao thông hiện đại đến không gian sự kiện “khủng” đang mọc lên với tốc độ thần tốc, khiến Phú Quốc “lột xác” ngoạn mục, sẵn sàng cho APEC 2027.
Sau hơn nửa năm thi công, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại Phú Quốc đang bứt tốc rõ rệt. Nhiều hạng mục then chốt phục vụ APEC 2027 đã đạt 33% khối lượng, vượt tiến độ thông thường và dự kiến hoàn thành đồng loạt vào đầu năm 2027, sớm gần 10 tháng so với kế hoạch.
Nổi bật trong đó là cụm công trình phục vụ APEC tại khu lấn biển Bãi Đất Đỏ, Khu phố 7 (Đặc khu Phú Quốc), với tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng, quy mô hơn 16 ha, gồm Trung tâm Hội nghị – Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC. Đây sẽ là hạt nhân cho các hoạt động đối ngoại cấp cao và kinh tế sự kiện của đảo ngọc.
Đáng chú ý, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm có tổng diện tích sàn 157.375 m² (4 tầng nổi, 1 tầng hầm), tương đương gần 22 lần mặt sân Mỹ Đình. Trong đó ballroom không cột rộng 11.050 m², vượt cả Caesars Forum (Las Vegas, 10.220 m²), công trình cùng loại lớn nhất thế giới hiện nay. Không gian này đáp ứng các sự kiện quốc tế quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.
Trung tâm có thể tổ chức sự kiện lên tới 10.000 người, không gian tiệc phục vụ khoảng 5.000 khách, cùng hệ thống ballroom 3.000 m² và 30 phòng họp nhỏ – linh hoạt cho các hội nghị đa phương, song phương và hoạt động bên lề APEC.
Ngoài ra, nơi đây còn tích hợp Trung tâm Báo chí Quốc tế, đủ điều kiện làm việc cho khoảng 3.000–4.000 phóng viên trong và ngoài nước, phục vụ công tác truyền thông quy mô toàn cầu suốt thời gian diễn ra APEC 2027.
Theo đơn vị thi công, hiện công trình đã hoàn thành 100% phần móng và đạt khoảng 31% phần thô. Công tác lắp dựng kết cấu thép dự kiến hoàn tất vào ngày 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào quý II/2026 và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.
Nằm trong cùng quần thể, Nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn 67.720 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi, do các đơn vị thiết kế hàng đầu từ Mỹ như SOM, Apeiro thực hiện. Công trình được thiết kế theo hình khối tròn – biểu tượng Trời – đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông – biểu tượng Đất, thể hiện triết lý cân bằng trong văn hóa phương Đông.
Mái nhà hát lấy cảm hứng từ vảy Rồng và “Con Rồng cháu Tiên”, được nâng bởi 50 cột trụ, biểu tượng và đậm chất Việt. Sau APEC, công trình sẽ trở thành điểm diễn ra concert quốc tế, liên hoan phim và các sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn.
Tương tự Trung tâm Hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng hiện đã hoàn thành khoảng 95% phần móng và hơn 20% phần thô, dự kiến hoàn thiện kết cấu thép vào 31/1/2026 và hoàn thành toàn bộ vào đầu năm 2027.
Song song với cụm công trình APEC, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đi lại và đón tiếp đại biểu quốc tế. Dự án có quy mô 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E theo ICAO, cho phép khai thác máy bay thân rộng, với công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm từ 2027, hướng tới 50 triệu khách/năm ở giai đoạn tiếp theo.
Khởi công từ tháng 7/2025, dự án bao gồm đường băng mới dài 3.300 m, mở rộng đường băng hiện hữu lên 3.500 m và hệ thống sân đỗ hơn 120 vị trí. Nhà ga T2 và nhà ga VIP đang được đẩy nhanh để phục vụ APEC 2027.
Theo đơn vị thi công, mỗi tháng công trường ép tới 700 cọc lớn, nhiều hạng mục sau 4 tháng đã thi công lên đến tầng 4, trong đó nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu thô. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ đường băng số 2 vào tháng 3/2027, tốc độ thi công được đánh giá là hiếm có trong ngành hàng không.
Cùng với việc mở rộng sân bay, tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 17,7 km, rộng 10 làn xe đang được đầu tư để nối thẳng từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC (dài 3 km, rộng 68 m), đồng thời dành quỹ đất dọc tuyến cho tuyến tàu điện nhẹ LRT. Với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và công suất hơn 4.500 hành khách/giờ, tuyến LRT sẽ góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng xanh, thông minh đầu tiên tại Phú Quốc.
Theo
antt.nguoiduatin.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-dai-cong-truong-apec-phu-quoc-sun-group-trien-khai-to-hop-gan-22000-ty-dong-trung-tam-hoi-nghi-lon-hon-las-vegas-tang-toc-ve-dich-205251226145820772.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM