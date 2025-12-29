Toàn cảnh đại công trường APEC Phú Quốc: Sun Group triển khai tổ hợp gần 22.000 tỷ đồng, trung tâm hội nghị lớn hơn Las Vegas tăng tốc về đích

Theo đơn vị thi công, mỗi tháng công trường ép tới 700 cọc lớn, nhiều hạng mục sau 4 tháng đã thi công lên đến tầng 4, trong đó nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu thô. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ đường băng số 2 vào tháng 3/2027, tốc độ thi công được đánh giá là hiếm có trong ngành hàng không.