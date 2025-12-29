Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây sắp đấu thầu tìm chủ hai khu đô thị rộng 2.500 ha

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đợt 6).

Theo nghị quyết, danh mục đợt này gồm 3 dự án, trong đó có 2 dự án quy mô lớn tại Măng Đen. Cụ thể, Khu đô thị MĐ1A tại xã Măng Đen có diện tích hơn 1.700 ha và Khu đô thị số 6 tại xã Măng Đen với quy mô hơn 750 ha. Bên cạnh đó, khu dân cư dọc tuyến đường Phan Đình Phùng kéo dài tại xã Tư Nghĩa, diện tích hơn 8 ha, cũng nằm trong danh sách đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó vào giữa tháng 10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết về danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (đợt 5) trên địa bàn.

Theo tờ trình, có 8 khu đất với tổng diện tích gần 160 ha được đưa ra xem xét, nhằm triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn, giáo dục nghề nghiệp, thương mại và năng lượng.

Trong danh mục này, 2 khu đất được định hướng phát triển khu đô thị gồm Khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng – phía Nam Cụm công nghiệp Đồng Dinh (27 ha, huyện Nghĩa Hành cũ) và Khu đô thị bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị (38 ha, phường Trương Quang Trọng).

Bên cạnh đó, 2 khu đất khác được quy hoạch làm khu dân cư nông thôn, gồm Khu dân cư Tịnh Khê Riverside (13 ha, xã Tịnh Khê) và Khu dân cư Bắc cầu Kênh (6 ha, huyện Nghĩa Hành cũ).

Khu đất rộng 5 ha tại huyện Tư Nghĩa cũng được đề xuất đấu thầu để triển khai dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Phương Đông; khu đất 5,3 ha tại xã Bờ Y được sử dụng để thực hiện dự án chợ kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại.

Trong nhóm dự án năng lượng, khu đất có diện tích lớn nhất là Nhà máy điện mặt trời Ya Tăng tại xã Ya Ly, với quy mô 52,8 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng đưa vào danh mục khu đất tổng hợp diện tích hơn 11 ha để triển khai dự án Thủy điện Nước Long A tại xã Ba Vì.

Ngoài các dự án đã được đưa vào danh mục, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành. Dự án này có quy mô khoảng 162 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 9.700 tỷ đồng.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.



