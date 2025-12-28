Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cú hích tái định hình toàn ngành

28-12-2025 - 22:34 PM | Bất động sản

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là cú hích mang tính tái định hình toàn ngành. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn kéo theo yêu cầu thay đổi toàn diện về tổ chức, nhân lực, công nghệ và phương thức quản trị.

Tái cơ cấu để không lỡ nhịp đầu tư

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VNR trong chiều 28/12, ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính - đánh giá cao nỗ lực vượt khó của ngành đường sắt trong giai đoạn nhiều biến động, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tái cơ cấu mạnh mẽ để đưa đường sắt trở thành trụ cột trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, việc hoàn thiện Đề án cơ cấu lại VNR giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 là nhiệm vụ then chốt. Đề án này không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn hướng tới chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tập đoàn, tạo nền tảng để ngành đường sắt có thể tham gia sâu vào các dự án đường sắt mới, đặc biệt là các tuyến hiện đại và tốc độ cao, ngay từ giai đoạn đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: BTC.

Để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành đường sắt. Trọng tâm là hoàn thiện các nghị định về cơ chế tài chính đặc thù, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đường sắt được xác định là “trọng tâm của trọng tâm” trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông vận tải đồng bộ. Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng VNR trong công tác quản lý, vận hành và đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, vận hành các dự án đường sắt mới, trong đó có đường sắt tốc độ cao.

Tại hội nghị, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc VNR - cho biết, trong năm nay, dù đối mặt nhiều thách thức do thiên tai và mưa lũ, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt vẫn duy trì tăng trưởng dương. Doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt trên 10.700 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng. Kết quả này được xem là nền tảng quan trọng để ngành bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chuẩn bị cho dự án mang tính tái định hình

Theo ông Hoàng Gia Khánh, các dự án đường sắt trong giai đoạn tới có quy mô lớn, công nghệ cao và yêu cầu quản trị hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu không sắp xếp lại tổ chức, chuẩn hóa nguồn lực từ sớm, ngành đường sắt sẽ khó tham gia sâu vào các dự án mới. Vì vậy, tái cơ cấu được coi là điều kiện tiên quyết để bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo.

Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và Chính phủ chỉ đạo quyết liệt được nhìn nhận là “thời cơ lịch sử”, giúp đường sắt Việt Nam thoát khỏi mô hình khai thác truyền thống, từng bước tiến tới kỷ nguyên vận tải tốc độ cao , xanh và số hóa.

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc VNR.

Trong các dự án sắp tới, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là cú hích mang tính tái định hình toàn ngành. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn kéo theo yêu cầu thay đổi toàn diện về tổ chức, nhân lực, công nghệ và phương thức quản trị.

Ngay từ đầu năm 2026, VNR sẽ tập trung cho khâu “chuẩn bị mềm” - từ hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức đến đào tạo nhân lực - để sẵn sàng tham gia xây dựng , quản lý, vận hành và bảo trì tuyến đường sắt tốc độ cao khi dự án bước vào giai đoạn triển khai chính thức. Song song với đó, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc hoàn thiện các cơ chế đặc thù, xây dựng lộ trình tiếp nhận công nghệ và đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không dừng ở tuyến tốc độ cao, năm 2026 còn được xem là giai đoạn tăng tốc của nhiều dự án đường sắt quan trọng khác. Tiêu biểu là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vừa khởi công ngày 19/12, được kỳ vọng trở thành trục vận tải chiến lược, kết nối hành lang kinh tế, logistics và liên vận quốc tế.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh minh họa: AI.

Để đón đầu các tuyến mới, VNR đang triển khai đề án tái cơ cấu theo mô hình tập đoàn, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng bộ từ vận tải, quản lý hạ tầng đến công nghiệp đường sắt, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong đó, dự án xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt được coi là nền tảng để từng bước làm chủ công nghệ , giảm phụ thuộc nhập khẩu trong dài hạn.

"Nếu năm 2025 được coi là giai đoạn “làm nền”, thì 2026 là năm “vào guồng” của chu kỳ phát triển mới. Việc đồng thời tái cơ cấu doanh nghiệp và chuẩn bị cho các dự án hạ tầng quy mô lớn cho thấy quyết tâm đưa đường sắt trở lại vai trò trụ cột trong hệ thống giao thông quốc gia, hướng tới một ngành vận tải hiện đại, bền vững và hội nhập sâu hơn với khu vực, thế giới", ông Hoàng Gia Khánh nhấn mạnh.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu khu đô thị Olympic do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, có đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf và hàng nghìn căn hộ, biệt thự

Siêu khu đô thị Olympic do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, có đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf và hàng nghìn căn hộ, biệt thự Nổi bật

Người dân Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đón tin vui: Sắp có tuyến cao tốc 20.000 tỷ đồng, dài 52km, kết nối đường VĐ4, Nội Bài - Bắc Ninh, QL 18 với loạt KCN

Người dân Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đón tin vui: Sắp có tuyến cao tốc 20.000 tỷ đồng, dài 52km, kết nối đường VĐ4, Nội Bài - Bắc Ninh, QL 18 với loạt KCN Nổi bật

Bảng giá đất mới có giúp TPHCM dễ đền bù, giải phóng mặt bằng?

Bảng giá đất mới có giúp TPHCM dễ đền bù, giải phóng mặt bằng?

21:46 , 28/12/2025
Hà Nội: Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco trên đường Lê Trọng Tấn

Hà Nội: Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco trên đường Lê Trọng Tấn

21:43 , 28/12/2025
Nhà đất ngoài đê 'đóng băng', dừng xây dựng vì lo 'vướng' trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nhà đất ngoài đê 'đóng băng', dừng xây dựng vì lo 'vướng' trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

21:32 , 28/12/2025
Thủ tướng kiểm tra công trình 'để đời' ở Cà Mau

Thủ tướng kiểm tra công trình 'để đời' ở Cà Mau

21:18 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên