Hà Nội: Lửa cháy ngùn ngụt tại dãy biệt thự liền kề Geleximco trên đường Lê Trọng Tấn

28-12-2025 - 21:43 PM | Bất động sản

Chiều 28/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy biệt thự liền kề khu Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, nhiều người phát hiện có cháy tại tầng mái dãy biệt thự liền kề khu C - Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Do bên trong nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

