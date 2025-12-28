Nhà đất ngoài đê 'đóng băng', dừng xây dựng vì lo 'vướng' trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ngày 19/12 vừa qua, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Kể từ khi thông tin về Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công, người dân khu vực phường Hồng Hà đang như "ngồi trên đống lửa". Bà Nguyễn Minh Thư (khu nhà ở Đầm Trấu) cho biết, hiện cả gia đình đang rất lo lắng vì quy hoạch này có thể sẽ đi qua khu Đầm Trấu. Bà Thư cho biết, khu Đầm Trấu vốn là khu đô thị đầu tiên xây dựng ngoài đê sông Hồng, người dân về đây sinh sống từ đầu đã được 20 năm. "Đùng một cái có quy hoạch nên không biết sẽ đi đâu về đâu, trong khi chúng tôi chỉ nắm được từng chút một thông tin trên mạng", bà Thư chia sẻ.

Khu vực ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, đoạn gần cầu Nhật Tân

Tại khu nhà phân lô F361 An Dương (phường Hồng Hà) tình trạng các hộ dân cũng tương tự. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (66 tuổi) cho biết, nhà tôi xuống cấp nhiều năm nay, dự định đầu năm xin phép xây mới nhưng từ khi có thông tin quy hoạch Trục đại lộ sông Hồng toàn bộ dự định phải tạm dừng. Đáng nói là dù dự án đã khởi công nhưng thông tin đến người dân vẫn còn mơ hồ nên quanh đây mọi nhà dân đều dừng cả kế hoạch sửa chữa nhà cửa.

Một thành viên tổ xây dựng phường Hồng Hà xác nhận việc nhiều người dân đến hỏi về quy hoạch Trục đại lộ sông Hồng để lên kế hoạch xin phép sửa chữa, xây dựng nhà cửa. Nhiều hộ dân đã xin xong giấy phép xây dựng nhưng tạm thời dừng thi công để chờ quy hoạch chi tiết. Một số hộ đang xây dựng thì vẫn thi công hoàn thiện để đón Tết. "Hiện nay vẫn chưa có quy hoạch chi tiết của đại dự án này nên chúng tôi cũng chưa có thông tin để trả lời người dân", vị này thông tin.

Nhiều chủ công trình đang xây dựng bày tỏ lo lắng vì nguy cơ vừa xây xong đã mất nhà

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang ảnh hưởng mạnh đến thị trường bất động sản khu vực ngoài đê. Theo anh Kiên (môi giới bất động sản), có 2 vấn đề khiến khu vực ngoài đê phường Hồng Hà gần như rơi vào tình trạng "đóng băng". Thứ nhất do giá tại đây đã lên rất cao so với đầu năm, cụ thể các khu vực phố Cầu Đất giá lên đến 450 triệu/m2 cho vị trí mặt đường, các nhà trong ngách cũng lên đến 200 triệu/m2. Thậm chí có căn nhà cấp 4 mặt tiền phố Chương Dương độ chỉ 30m2, căn nhà này đang vướng quy hoạch treo hơn 20 năm nay. Nếu thực hiện quy hoạch đường thì căn nhà chỉ còn 12m2, nhưng giá bán cũng được neo ở mức gần 6 tỷ đồng.

Lý do thứ hai được anh Kiên đưa ra là lo ngại 'vướng vào' quy hoạch siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. "Một tháng nay, gần như khách hàng nào cũng hỏi về quy hoạch này, do lo ngại vướng quy hoạch nên giao dịch gần như không có", anh Kiên nói.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết thêm, hiện nay sở mới nhận được đề xuất của chủ đầu tư, hiện sở vẫn đang thực hiện các quy hoạch theo quy định để trình UBND TP Hà Nội.