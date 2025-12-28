Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói về 'tin đồn' chuyển trung tâm hành chính về Pleiku

28-12-2025 - 21:13 PM | Bất động sản

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định thông tin chuyển trung tâm hành chính về phía khu vực Pleiku là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ.

Gần một tháng qua, dư luận ở Gia Lai nói riêng truyền tai nhau thông tin về việc đồn đoán một số cơ quan của tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị chuyển trụ sở về trung tâm hành chính phía khu vực Pleiku. Thông tin này lan truyền khiến những trang thông tin về nhà đất cũng đăng tải một cách mập mờ khiến dư luận hoang mang.

Trước thông tin về việc chuyển trung tâm hành chính về Pleiku, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói về 'tin đồn' chuyển trung tâm hành chính về Pleiku- Ảnh 1.

Một số trang mạng xã hội đăng tải một số câu hỏi mập mờ khiến người dân không khỏi hoang mang.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tỉnh đã đi vào ổn định, không có lý do gì phải di dời trung tâm hành chính về Pleiku. Ngoài ra, về phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Gia Lai đang được tỉnh tập trung đẩy mạnh. Như vừa qua một số dự án lớn đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sắp tới khi đưa vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển của khu vực phía Tây.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói về 'tin đồn' chuyển trung tâm hành chính về Pleiku- Ảnh 2.

Khu Kinh tế Nhơn Hội có quỹ đất rộng.

Trong khi đó, vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất 3 vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi họp liên ngành và địa phương liên quan (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông) để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đề xuất vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, việc đề xuất vị trí quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội là phù hợp với quy định, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch chung.

Theo Tiền Lê

Tiền Phong

Từ Khóa:
gia lai, Pleiku

