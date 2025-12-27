"Tân binh" hạ tầng tỷ đô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: 7 tháng tăng vốn 7,5 lần, rút khỏi siêu dự án 67 tỷ USD, dồn lực cho 2 tuyến đường sắt trọng điểm

VinSpeed - Tân binh tỷ đô trong lĩnh vực hạ tầng

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed) được thành lập vào tháng 5/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập với sự tham gia góp vốn của các cá nhân và tổ chức liên quan đến hệ sinh thái Vingroup.

Ban đầu, vốn điều lệ của công ty là 6.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập gồm: ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ, sở hữu 51% cổ phần; 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu 0,5% cổ phần/người.

Thời điểm thành lập, ông Phạm Nhật Vượng là người đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VinSpeed. Tuy nhiên chỉ hơn 10 ngày sau, vị trí này được chuyển sang cho ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984). Đến tháng 10/2025, vị trí Tổng giám đốc VinSpeed chuyển sang cho ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes.

Đáng chú ý, ra đời được khoảng 7 tháng, VinSpeed đã liên tục thực hiện các đợt điều chỉnh vốn điều lệ. Cụ thể, ngày 7/7/2025, doanh nghiệp nâng vốn từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu đến từ việc góp vốn bằng tài sản, trong đó có cổ phiếu VIC.

Ngày 3/11, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Chỉ hai ngày sau, vào 5/11/2025, vốn điều lệ của VinSpeed được điều chỉnh lên 33.000 tỷ đồng.

Ngày 25/12, vốn điều lệ của Vinspeed tiếp tục tăng thêm 36%, từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Phần vốn này có 24.971 tỷ đồng là tiền, tương ứng 55,5%, còn lại là "tài sản khác" tương ứng 20.029 tỷ đồng, tương ứng 45,5%.

Cũng trong ngày tăng vốn điều lệ, Tập đoàn Vingroup công bố rút lui khỏi siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD.

Đại diện Vingroup cho biết, quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

VinSpeed dồn lực cho 2 tuyến đường sắt

Sau khi rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Vingroup nói chung và VinSpeed nói riêng hiện đang đầu tư vào 2 tuyến đường sắt tốc độ cao khác là TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Hạ Long.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ được Vingroup khởi công vào ngày 19/12. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ do VinSpeed đề xuất khởi công chỉ sau một năm chuẩn bị, nhanh gấp 3-7 lần chuẩn quốc tế.

Theo quyết định, tuyến đường sắt được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng chiều dài khoảng hơn 54 km.

Giai đoạn đầu, dự án triển khai 2 ga Bến Thành và Cần Giờ; 4 ga còn lại gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh sẽ được xây dựng khi có nhu cầu. Dự án còn bao gồm một Depot và một trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ, vận hành 6–23h hằng ngày, với 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và thời gian chạy toàn tuyến khoảng 20 phút.

Tuyến đi qua các khu vực quan trọng như Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 328 ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh và nhiều diện tích rừng phòng hộ.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ đã được khởi công vào ngày 19/12.

Trước đó, ngày 17/12, VinSpeed và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) - công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao - đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin, cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống Siemens cung cấp, chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed.

Hồi tháng 11/2025, Vinspeed công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo đề xuất của VinSpeed, dự án có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Doanh nghiệp dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025, sau đó thi công trong 24 tháng (từ quý IV/2025 đến quý IV/2027), chạy thử vào cuối năm 2027 và vận hành thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận 22 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến có khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, được điện khí hóa, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, trong đó đoạn qua Hà Nội giới hạn 120 km/h. Điểm đầu tuyến đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sau đó đi qua ga Gia Bình (Bắc Ninh), ga Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga Hạ Long nằm trong khu công viên rừng, phường Tuần Châu.

Giai đoạn 2028 – 2035, VinSpeed dự kiến khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa, sau đó nâng lên 8 đoàn (32 toa) trong giai đoạn 2035 – 2050. Các đoàn tàu sẽ hoạt động 18 giờ mỗi ngày, từ 5h đến 23h, với tần suất ban đầu 60 phút/chuyến, rút ngắn xuống 30 phút/chuyến từ năm 2030.