MIK Group xin rút lui khỏi siêu dự án "kỳ tích sông Hồng", ai là người được hưởng lợi?

Tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, liên danh thực hiện dự án lần đầu lộ diện gồm 6 nhà đầu tư. Cụ thể, liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, MIK Group, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát, trong đó Đại Quang Minh là đơn vị đứng đầu liên danh.

Chiều ngày 25/12, MIK Group đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, MIK Group đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong Liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi Liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai Dự án trong thời gian tới.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nhận toàn bộ phần vốn góp từ MIK Group, Đại Quang Minh sẽ là nhà đầu tư có vốn góp lớn nhất trong liên danh, với phần góp vốn tối thiểu 30%. Như vậy, Đại Quang Minh sẽ là nhà đầu tư đứng đầu liên danh.

Đại Quang Minh từ lâu được biết đến là đơn vị phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco. Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, Đại Quang Minh đã tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là khu đô thị Sala 257 ha – một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, Đại Quang Minh cũng là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Đại Quang Minh cũng tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng hoạt động, Đại Quang Minh cũng liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2025. Từ mức 10.920 tỷ đồng đầu năm, doanh nghiệp đã nâng vốn lên 14.520 tỷ, sau đó tăng tiếp lên 16.620 tỷ vào tháng 6 và hiện đạt 18.200 tỷ đồng.

Ông Trần Đăng Khoa (giữa) bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh - doanh nghiệp đại diện liên danh các nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.



Mới đây, ông Trần Đăng Khoa (thường được biết đến với biệt danh Khoa khàn) bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm.

Ông Khoa đã xuất hiện tại lễ khởi công dự án dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi trên thương trường sau gần một thập kỷ vắng bóng trước truyền thông.

Theo các thông tin trên báo chí, ông Khoa còn có tên khác là "Khoa Keangnam" bởi ông tham gia khá sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại một trong những dự án nổi tiếng nhất thị trường Hà Nội thời điểm 2007 - 2009 trên vai trò trợ lý chủ tịch Công ty Keangnam Vina - chủ đầu tư khu Tổ hợp Keangnam Landmark Tower.

Đến 2011, doanh nhân Trần Đăng Khoa cùng một vài đối tác lập ra Công ty Đại Quang Minh. Được biết Công ty Đại Quang Minh có vốn điều lệ 4.200 tỷ đồng, trong đó, cá nhân ông Khoa nắm 17,5% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Mai Linh nắm 37,5% và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45%. Lúc này, ông Khoa giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông chủ Ô tô Trường Hải - Trần Bá Dương là Tổng giám đốc.

Sau tháng 6/2016, CTCP Đầu tư Mai Linh và ông Trần Đăng Khoa đồng loạt thoái vốn. Lúc này Thaco nắm tỷ lệ 90% tại Đại Quang Minh, còn doanh nhân Khoa “khàn” nắm 5%.

Năm 2014, ông bán 99% vốn trong CTCP Bất động sản Hồng Ngân. Hồng Ngân là chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh có tổng vốn 7.900 tỷ đồng, và dự án BT đối ứng là dự án Khu Công viên-Hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch có vốn đầu tư 975 tỷ đồng.

Năm 2017, ông Trần Đăng Khoa rút hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường là cổ đông lớn có thời điểm từng sở hữu 1/5 vốn của THACO.

Đến năm 2018, ông Trần Đăng Khoa thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang - chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (TP HCM).

Tháng 6/2018, ông thoái vốn tại CTCP đầu tư Mai Linh, nhường chỗ cho chủ sở hữu mới là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (MIK Group). Dự án được quảng bá với tên gọi mới là The Matrix One.

Trong khi đó, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương hiện là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. Thaco hoạt động đa ngành với 6 công ty thành viên chủ lực là Thaco Auto (ô tô), Thaco Agri (nông nghiệp), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thilogi (giao nhận vận chuyển), Thadico Đại Quang Minh (đầu tư, xây dựng) và Thiso (thương mại bán lẻ).



Thời gian gần đây, Thaco đẩy mạnh đầu tư tại Hà Nội với loạt dự án cụ thể, quy mô lớn. Nổi bật là Thiso Mall Tây Hồ Tây (Starlake) – trung tâm thương mại đầu tiên của Thiso tại Thủ đô, quy mô hơn 50.000 m² sàn. Bên cạnh đó, Thaco thông qua Thiso và Thadico triển khai dự án bãi đỗ xe thông minh kết hợp thương mại tại quận Hoàng Mai (khu vực Giáp Bát – Định Công). Hay, Thaco thâu tóm 1,4ha đất tại Thành phố Giao Lưu từ tay Geleximco để xây tòa nhà cao tới 35 tầng. Điều này cho thấy, chiến lược gia tăng hiện diện rõ nét của Thaco trong lĩnh vực bất động sản thương mại và hạ tầng đô thị tại Hà Nội.