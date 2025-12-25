Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân đã đóng 100% thuế khi chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư trước đó có được hoàn lại tiền khi áp dụng mức giảm 70% từ ngày 1/1/2026?

25-12-2025 - 08:32 AM | Bất động sản

Người dân đã đóng 100% tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở trước đây có thể được hoàn lại phần tiền chênh lệch.

Theo quy định chuyển tiếp của Nghị quyết 254/2025/QH15, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Với trường hợp từ ngày 1/8/2024 đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/1/2026) mà hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng thì được thực hiện như dưới đây.

Trường hợp 1, hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì cơ quan thuế thực hiện tính lại khoản tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của Nghị quyết này và điều chỉnh thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (nếu có) tính trên số tiền tính lại theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp 2, hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định của Nghị quyết này.

Cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất và thông báo cho người sử dụng đất. Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả bằng cách trừ vào nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp không phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp không còn nghĩa vụ tài chính nào khác để trừ thì hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, người dân đã đóng 100% tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở trước đây có thể được hoàn lại phần tiền chênh lệch, nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc giai đoạn chuyển tiếp theo Nghị quyết 254/2025/QH15.

Người dân phải có đơn đề nghị tính lại tiền sử dụng đất gửi cơ quan thuế. Chỉ áp dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đúng loại, đúng thời gian và đúng điều kiện mà Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ngoài thời gian hoặc không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết thì không được hoàn trả.

Dương Dương

