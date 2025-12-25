3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe'

Nguyên nhân là tổng nghĩa vụ tài chính của dự án được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng, tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng so với số tiền đã nộp trước đây. Chủ đầu tư Empire City kiến nghị xem xét lại khoản thu bổ sung nhưng sau đó Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã bác kiến nghị. Vấn đề này đã khiến dự án bị đình trệ từ năm 2019 và tiếp tục nằm trên giấy.