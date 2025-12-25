3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe'
Cùng ở lõi Thủ Thiêm, ba dự án lớn rẽ sang ba hướng khác nhau. The Metropole Thủ Thiêm tăng tốc về đích với giá hàng chục tỷ đồng mỗi căn, Empire City chững lại ở tháp 88 tầng vì vướng nghĩa vụ tài chính đất đai, còn Lotte Eco Smart City liên tục đổi hướng nhưng vẫn chưa thể khởi động.
TP.HCM đang tăng tốc thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế với phạm vi gần 900 ha (khoảng 898 ha), trải từ lõi trung tâm hiện hữu (khu Bến Thành – Sài Gòn) sang khu đô thị mới Thủ Thiêm (An Khánh) – tạo một “vành đai” không gian được hưởng cơ chế, ưu đãi riêng.
Nằm trong khu đất của dự án, The Metropole Thủ Thiêm, Empire City và Lotte Eco Smart City tạo thành thế tam giác ven sông, kết nối trực tiếp với khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án lớn lại chênh lệch rõ rệt, phản ánh ba nhịp phát triển khác nhau.
The Metropole Thủ Thiêm được phát triển theo mô hình tổ hợp nhà ở cao cấp kết hợp văn phòng và thương mại tại trung tâm hành chính mới. Dự án gồm 10 tòa tháp, cung cấp hơn 1.500 căn hộ và hàng trăm nghìn m² văn phòng.
Nhiều hạng mục của
The Metropole Thủ Thiêm đã hoàn thiện, công trình hiện hữu rõ nét trên thực địa. Tiến độ này giúp dự án sớm bước vào giai đoạn khai thác và bàn giao.
Giá bán tại The Metropole Thủ Thiêm thuộc nhóm cao nhất khu vực, với nhà thấp tầng khoảng 60–70 tỷ đồng mỗi căn. Căn hộ chung cư phổ biến trong dải 10–40 tỷ đồng, phản ánh sức hút của phân khúc cao cấp tại lõi Thủ Thiêm.
Empire City là dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, gồm căn hộ, văn phòng, khách sạn và tháp quan sát 88 tầng làm điểm nhấn. Một số cụm tháp đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.
Riêng khu đất dự kiến xây tháp 88 tầng hiện mới quây rào, chưa san lấp, bên trong cỏ mọc dày và chưa ghi nhận thi công. Phần công trình biểu tượng này đang trở thành điểm nghẽn lớn của dự án.
Nguyên nhân là tổng nghĩa vụ tài chính của dự án được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng, tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng so với số tiền đã nộp trước đây. Chủ đầu tư
Empire City kiến nghị xem xét lại khoản thu bổ sung nhưng sau đó Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã bác kiến nghị. Vấn đề này đã khiến dự án bị đình trệ từ năm 2019 và tiếp tục nằm trên giấy. Lotte Eco Smart City được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD trên khu đất 7,45 ha tại lõi Thủ Thiêm. Dù từng động thổ, hiện trường nhiều năm qua hầu như không thay đổi.
Lotte từng đề xuất chấm dứt dự án, cho rằng chi phí sử dụng đất bị đội lên lớn, vượt 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, liên danh Sunshine – DIA bày tỏ mong muốn tiếp quản, nhưng thủ tục chưa thể hoàn thiện.
Sau đó, Lotte lại bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện dự án nếu được TP HCM đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư.. Chuỗi diễn biến rút lui, đề xuất thế chân rồi khả năng quay lại khiến Eco Smart City mang hình ảnh “quay xe” kéo dài. Khu đất vì thế vẫn trong trạng thái chờ, dù nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất Thủ Thiêm.
Ba dự án tại lõi Thủ Thiêm phản ánh ba số phận khác nhau. The Metropole Thủ Thiêm tiến sát hoàn thiện, Empire City mắc kẹt ở tháp 88 tầng vì tiền sử dụng đất, còn Lotte Eco Smart City loay hoay giữa rút lui và quay lại. Thủ tục pháp lý tiếp tục là yếu tố quyết định tốc độ hình thành phố tài chính mới của TP.HCM.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
