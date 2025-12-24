Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Giá đất ở cao nhất không tăng, đất nông nghiệp giảm

24-12-2025 - 18:44 PM | Bất động sản

Dự kiến bảng giá đất lần đầu tại TPHCM, áp dụng từ ngày 1-1-2026, thì giá đất ở cao nhất ở 3 tuyến đường là 687,2 triệu đồng/m2, bằng giá đất hiện hữu.

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố, trước kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM.

Giá đất ở tăng ít

Giá đất ở cao nhất không thay đổi, vẫn ở mức 687,2 triệu đồng/m² tại 3 tuyến đường trung tâm Nguyễn Huệ – Đồng Khởi – Lê Lợi, bằng bảng giá đất đang áp dụng đến hết năm 2025. Giá đất ở thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m² tại khu dân cư Thiềng Liềng.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở dao động từ 1 – 1,65 lần so với bảng giá theo Quyết định 79/2024 của UBND TPHCM.

Ở khu vực Bình Dương (cũ), giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m², thấp nhất 1,3 triệu đồng/m².

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), giá cao nhất gần 150 triệu đồng/m², thấp nhất 1,81 triệu đồng/m².

- Ảnh 1.

Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026, giá đất ở cao nhất vẫn bằng bảng giá đất hiện hành.

Đất nông nghiệp giá đồng loạt giảm

Tại TPHCM (cũ), đất trồng cây lâu năm cao nhất 625.000 đồng/m², thấp nhất 400.000 đồng/m², hệ số giảm còn 0,77 lần so với bảng giá hiện hành.

Ở các khu vực còn lại, giá đất nông nghiệp cao nhất từ 320.000 – 500.000 đồng/m², thấp nhất từ 205.000 – 256.000 đồng/m², hệ số giảm từ 0,42 – 0,64 lần so với bảng giá cũ.

Tương tự, đất trồng cây hằng năm cũng giảm, với mức cao nhất 500.000 đồng/m², thấp nhất 164.000 đồng/m².

Theo khảo sát giá đất ở, địa bàn khu vực 1 - TPHCM (cũ), giá cao nhất là 954,3 triệu đồng/m2 (đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Giá thấp nhất là 3,8 triệu đồng/m2. Hệ số tăng cao nhất: 2,99 lần; Hệ số tăng thấp nhất là 1 lần so với bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79/2024.

Theo Quốc Anh

Người lao động

