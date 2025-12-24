Soi vị trí tổ hợp căn hộ đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

Câu trả lời nằm ở sự giao thoa giữa khoảng cách kết nối, hạ tầng đồng bộ và những giá trị tự nhiên đặc hữu mà thị trường bất động sản Hà Nội đang ngày càng khan hiếm.

Vừa được Xuân Cầu Holdings chính thức giới thiệu ra thị trường, hơn 2.000 căn hộ cao cấp từ 4 tòa tháp Alumi Premium (thuộc tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi nằm trong đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City tại Văn Giang, Hưng Yên) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, không chỉ bởi quy mô nguồn cung mà còn nhờ lợi thế vị trí mang tính chiến lược hiếm gặp.

Vị trí kết nối thuận tiện: 25 phút chạm phố cổ, 15 phút vào nội đô

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 12km, tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi nằm ngay sát đường vành đai 3.5 nối thẳng đến cầu Ngọc Hồi. Hiện nay, cư dân chỉ mất khoảng 25 phút để tiếp cận phố cổ trong vành đai 1 qua trục Nguyễn Văn Cừ – cầu Chương Dương và khoảng 15 phút để di chuyển vào nội đô trong vành đai 2 thông qua nút giao AEON Mall hoặc tuyến đê sông Hồng. Khoảng cách này tạo nên sự cân bằng hiếm có giữa khả năng kết nối đô thị và không gian sống tách biệt khỏi áp lực mật độ và hạ tầng.

Trong bán kính khoảng 5 phút di chuyển, Alumi tiếp cận trực tiếp Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội – dự kiến quy tụ khoảng 30.000 sinh viên và giảng viên vào năm 2028 – cùng sân vận động PVF lớn bậc nhất Việt Nam với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Sự hiện diện của hai công trình trọng điểm đang định hình một cực giáo dục, thể thao quy mô lớn, tạo dòng cầu ở thực ổn định và dư địa cho thuê bền vững từ cộng đồng sinh viên, giảng viên, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên làm việc và lưu trú thường xuyên.

Song song với giao thông đường bộ, dự án còn sở hữu lợi thế kết nối đường thủy với bến du thuyền bên sông Hồng, mở ra tiềm năng phát triển các dịch vụ du lịch và taxi đường sông trong tương lai. Theo quy hoạch, tuyến metro số 8 đi qua khu vực cũng sẽ bổ sung thêm một phương thức kết nối công cộng hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận dài hạn.

Lợi thế kết nối của Alumi càng được khẳng định khi dự án kế cận Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư hơn 855.000 tỷ đồng vừa được khởi công từ ngày 19/12, được giới chuyên gia nhìn nhận như "xương sống không gian" mới của Hà Nội. Khi trục đại lộ này cộng hưởng cùng hệ thống vành đai 3.5, vành đai 4 và các tuyến cao tốc huyết mạch, khu vực ven sông Hồng nói chung và Alumi nói riêng không chỉ được tái định vị mạnh mẽ, mà còn mở ra dư địa tăng giá bền vững, lan tỏa theo thời gian.

Hạ tầng đồng bộ đang mở lối cho các đô thị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Không gian di sản ven sông hiếm có giữa Thủ đô

Không dừng lại ở khả năng kết nối, vị trí đặc hữu bên sông Hồng mang đến cho Alumi nguồn năng lượng tự nhiên mà rất ít dự án cao tầng tại Hà Nội có được, đó là phù sa sông Hồng được bồi đắp ngàn năm; là những luồng gió sông mát lành vận chuyển liên tục như một "cỗ máy thanh lọc" khổng lồ; là hệ mặt nước trải rộng giúp điều hòa vi khí hậu, giảm nhiệt từ 3-5 độ C giữa những ngày hè oi bức.

Giữa không gian sinh thái ấy, các khối công trình được quy hoạch với tầm nhìn đa mặt thoáng hướng trọn trục cảnh quan sông Hồng, đưa dòng sông, mặt nước và thảm xanh hòa vào nhịp sống thường nhật, đồng thời kiến tạo những góc nhìn khoáng đạt mang giá trị bền vững theo thời gian.

Alumi thừa hưởng trọn vẹn không gian sinh thái ven sông Hồng cùng quy hoạch xanh tại Alluvia City với mật độ xây dựng toàn đô thị chỉ 16%, còn mật độ cây xanh và mặt nước lên tới 20%.

Khoáng nóng tự nhiên – yếu tố độc bản không thể tái lập tại Alumi

Điểm khác biệt mang tính "định danh" của Alumi còn nằm ở lợi thế khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng, được hình thành từ các điều kiện địa chất thủy văn đặc thù qua hàng triệu năm, chứa hàm lượng khoáng chất quý hiếm và được khai thác theo tiêu chuẩn khoa học khắt khe.

Khác với nhiều dự án sử dụng nước khoáng nóng nhân tạo, Alluvia City sở hữu nguồn khoáng thật, chảy trực tiếp từ lòng đất, xử lý theo chuẩn y tế nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính tự nhiên.

Không cần tìm đến các khu nghỉ dưỡng miền núi hay ven biển xa xôi, ngay tại cửa ngõ Thủ đô, cư dân Alumi được tận hưởng nguồn nước khoáng nóng giàu khoáng chất, ấm áp quanh năm – một đặc quyền hiếm có hiện diện 365 ngày trong không gian sống thường nhật. Trong dài hạn, chính nguồn khoáng nóng độc bản này, khi cộng hưởng cùng vị trí ven sông Hồng và hệ hạ tầng hoàn chỉnh sẽ trở thành lõi giá trị bền vững, tạo dấu ấn khác biệt khó sao chép cho Alumi trên bản đồ bất động sản khu Đông Hà Nội.