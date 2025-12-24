Cho thuê nhà phải nộp các loại thuế nào từ năm 2026?

Theo tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (gọi chung là hộ kinh doanh), hộ kinh doanh cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Với thuế giá trị gia tăng, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 500 triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế. Thuế giá trị gia tăng áp dụng mức 5%.

Dự kiến, hộ kinh doanh có doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp ngân sách tổng cộng 10% thuế trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trong khi thuế thu nhập cá nhân được trừ ngưỡng 500 triệu đồng, thì với thuế giá trị gia tăng, nếu vượt ngưỡng, dự kiến, hộ kinh doanh phải nộp thuế từ đồng doanh thu đầu tiên. Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Lý giải rõ hơn về nghĩa vụ thuế của các hộ cho thuê nhà, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam - cho biết, theo quy định hiện hành, thu nhập từ cho thuê nhà được xếp vào nhóm thu nhập từ kinh doanh và được tính thuế riêng, không gộp chung với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Khoản thu nhập này không được áp dụng giảm trừ gia cảnh, kể cả trong trường hợp người cho thuê đã cao tuổi, không có lương hưu hay nguồn thu nhập thường xuyên khác. Đây là điểm khác so với cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương.

Như vậy, theo dự kiến, từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp ngân sách tổng cộng 10% thuế trên doanh thu. Trong đó, 5% là thuế thu nhập cá nhân, 5% là thuế giá trị gia tăng.

Cũng theo chuyên gia, để giảm bớt áp lực thủ tục hành chính , pháp luật cho phép các bên linh hoạt thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà về việc bên thuê sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Trong trường hợp này, khoản thuế 10% nộp thay vẫn được coi là chi phí hợp lệ của bên thuê khi hạch toán, đồng thời giúp người cho thuê, đặc biệt là người cao tuổi, tránh phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thuế phức tạp.

Cá nhân cho thuê nhà cần chủ động theo dõi doanh thu hằng năm để xác định đúng ngưỡng chịu thuế, đồng thời quy định rõ trách nhiệm nộp thuế trong hợp đồng thuê.