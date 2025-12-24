TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được vay vốn với gần 294 tỷ đồng
Năm 2025, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ của TP.HCM chỉ mới giải ngân gần 294 tỷ đồng, với 3 dự án.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP.HCM và Đồng Nai), tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/12 ước đạt 5,085 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024.
Theo NHNN chi nhánh Khu vực 2, ở các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng đã cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 1,588 triệu tỷ đồng; cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 520.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 169.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 81.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 5.300 tỷ đồng.
Đáng chú ý là chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tỷ lệ giải ngân rất thấp.
Cụ thể, trên địa bàn TP.HCM có 16 dự án được phê duyệt và chỉ có 3 dự án đã được giải ngân theo gói tín dụng này, với doanh số giải ngân lũy kế “khiêm tốn” chỉ đạt gần 294 tỷ đồng (hạn mức đạt 870 tỷ đồng).
Trong đó, chỉ có 2 khách hàng cá nhân được giải ngân, với doanh số giải ngân đạt 1,51 tỷ đồng, dư nợ 1,45 tỷ đồng.
Chương trình cho vay nhà ở xã hội , nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là chương trình ưu đãi tín dụng có quy mô lên đến 145.000 tỷ đồng, do 9 ngân hàng thương mại tham gia. Trước đó, quy mô tín dụng của chương trình này chỉ 120.000 tỷ đồng.
Con số giải ngân “khiêm tốn” của TP.HCM cũng phần nào nói lên việc phát triển nhà ở xã hội của thành phố còn gặp nhiều thách thức.
Cũng theo NHNN chi nhánh Khu vực 2, đối với gói tín dụng 185.000 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến Nông, Lâm, Thủy sản: địa bàn TP.HCM đạt doanh số giải ngân trong kỳ báo cáo là 2.320 tỷ đồng, doanh số lũy kế từ đầu chương trình đạt 36.504 tỷ đồng.
Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2025 thực hiện với tổng số tiền giải ngân đạt hơn 881.000 tỷ đồng cho hơn 223.000 lượt khách hàng vay vốn, tăng 27,4% so với tổng số tiền thực hiện năm 2024.
Về lãi suất cho vay, tính đến cuối tháng 11/2025, các ngân hàng thương mại áp dụng phổ biến ở mức 5,2 - 7,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn; mức 5,4 - 9%/năm đối với trung, dài hạn.
So với cuối tháng trước, lãi suất cho vay ngắn hạn điều chỉnh tăng khoảng 0,3 - 0,5%/năm. So với cuối năm 2024, lãi suất cho vay ngắn hạn được điều chỉnh tăng khoảng 0,5-0,8%/năm.
Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/12 ước đạt 5,171 triệu tỷ đồng, tăng gần 12% so với cuối năm trước. Đây là cơ sở để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026, khi nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa tăng cao.
