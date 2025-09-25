Lao đao vì tiền đất: Lotte xin rút khỏi Eco Smart City, chủ đầu tư tháp 88 tầng Empire City “cầu cứu”, Novaland vướng 13 dự án suốt gần một thập kỷ

Chủ dự án Empire City “cầu cứu”

Dự án Empire City.

Vừa qua, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City) đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án trên. Lý do vì doanh nghiệp không đồng tình việc phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung hơn 8.800 tỷ đồng.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết, ngày 5/9/2016, TPHCM có quyết định giao cho công ty hơn 11 ha đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm - tính từ ngày 23/6/2015 để thực hiện dự án. Đến đầu năm 2017, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án trên là gần 3.600 tỷ đồng.

Tại quyết định của TPHCM khi đó nêu rõ, chủ đầu tư "không phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất". Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với gần 1.200 căn hộ cho cư dân sống ổn định.

Theo quy hoạch, dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha, nằm ven sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ... theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng, là công trình điểm nhấn của dự án - nếu được triển khai và hoàn thành đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Chủ đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là liên doanh giữa CTCP Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái với đối tác nước ngoài là Keppel Land (của Singapore) và Gaw Capital Partners (có trụ sở tại Hồng Kông). Vào cuối tháng 6/2015, UBND TPHCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Empire City, với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do chưa giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, gây lãng phí lớn về thời gian, chi phí và nguồn lực cho cả nhà nước lẫn nhà đầu tư.

Theo Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, các cơ quan chức năng gần đây đề xuất phương án nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án lên tới hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp. Đồng thời ràng buộc thêm nội dung, trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì công ty có trách nhiệm phải thực hiện.

Do đó, doanh nghiệp này đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó là Thông tư 36/2014.

Đồng thời, cần tính đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch vào quá trình xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung lần này, để tránh phải nhiều lần thực hiện, gây lãng phí nguồn lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Theo doanh nghiệp, phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung chỉ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã có điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch 1/2.000, nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).

Lotte trả dự án ở Thủ Thiêm

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Mới đây, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) - chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cũng đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo văn bản, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng diện tích gần 7,5 ha. Dự án có quy mô gồm 11 tòa tháp cao từ 5-50 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng - với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư và 3 năm từ lễ động thổ, dự án này vẫn chưa thể triển khai do gặp vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý. Vào cuối tháng 6 mới đây, dự án vừa được phê duyệt định giá đất hơn 16.190 tỷ đồng.

Novaland bị vướng 13 dự án

Ông Cao Minh Hiếu - Phó chủ tịch Hội đồng điều hành Tập đoàn Novaland.

Mới đây, ông Cao Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Tập đoàn Novaland cho biết, doanh nghiệp đang vướng mắc tại 13 dự án được giao đất từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc không thể nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đó, quy định hiện hành lại tính lãi suất chậm nộp lên đến 5,4%/năm, khiến các dự án bị "đội" thêm chi phí hàng trăm tỷ đồng.

Ông nêu ví dụ điển hình là dự án RichStar của Novaland, dù đã được Hội đồng thẩm định giá TPHCM xác định giá trị đất là 689 tỷ đồng từ năm 2016, nhưng sau đó lại bị "tắc" vì phải rà soát nguồn gốc đất.

Ông Hiếu cho biết, gần 10 năm qua, doanh nghiệp chưa được nộp tiền, nhưng nếu tính truy thu lãi suất thì số tiền phát sinh thêm lên tới hơn 370 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án không thể cấp sổ, không huy động vốn, không xoay vòng dòng tiền và buộc chủ đầu tư phải chi thêm khoảng 300 tỷ đồng để hỗ trợ cư dân quản lý vận hành.

Với những chủ đầu tư lớn như Novaland, ông Hiếu cho rằng có thể lấy dự án này bù cho dự án khác. Nhưng với các chủ đầu tư nhỏ, chỉ có một hai dự án, nếu một trong hai dự án bị vướng thì chắc chắn sẽ dẫn đến phá sản.



