Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km
Ga Thủ Thiêm sẽ là ga cuối của đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 67 tỷ USD đồng thời là điểm giao của Metro số 2 (giai đoạn 2) và tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm- Long Thành.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
