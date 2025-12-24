Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km

24-12-2025 - 07:33 AM | Bất động sản

Ga Thủ Thiêm sẽ là ga cuối của đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 67 tỷ USD đồng thời là điểm giao của Metro số 2 (giai đoạn 2) và tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm- Long Thành.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 1.

Theo quy hoạch, khu vực ga Thủ Thiêm sẽ là một siêu nút giao hạ tầng của TP.HCM. Nơi đây hội tụ 3 tuyến đường sắt: Thủ Thiêm – Long Thành (dự kiến hoàn thành năm 2030), Metro số 2 (giai đoạn 2) và quan trọng nhất là đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (dự kiến hoàn thành năm 2035).

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 2.

Tuy chưa có công bố chính thức nhưng theo ước tính của JICA, sau khi hoàn thành mỗi năm ga Thủ Thiêm có thể đón hàng chục triệu hành khách, có thể sánh với số khách của sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại. Nhờ đó, nơi đây có thể trở thành một đô thị trung chuyển, một khu vực sôi động mới của TP.HCM.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 3.

Hiện tại, khu vực này đã có hạ tầng kết nối đường bộ khá mạnh. Từ ga Thủ Thiêm có thể đi vào trung tâm qua trục xương sống là đại lộ Mai Chí Thọ và có thể đi ra nút giao An Phú để đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, mở ra hành lang đi Đồng Nai và đặc biệt là hướng sân bay Long Thành.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 4.

Hiện trạng khu đất dự kiến nhà ga vẫn mang dáng dấp của một “mặt bằng chờ”. Khu vực rộng hơn 17 ha, nằm kẹp giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của, đã được quy hoạch làm ga Thủ Thiêm từ nhiều năm trước và đến nay vẫn là một trong những quỹ đất hạ tầng lớn còn lại của Thủ Thiêm.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 5.

Toàn khu đã được quây tôn thành một vòng khép kín; bên trong tương đối bằng phẳng nhưng còn nhiều khoảng trống, ao đầm, bãi đất trũng.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 6.

Một số vị trí vẫn là đất ngập nước chưa cải tạo. Biển thông tin quy hoạch còn đó nhưng bị cỏ dại phủ kín.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 7.

Xung quanh lác đác nhà tạm, người dân tận dụng đất trũng để trồng sen, canh tác nhỏ lẻ.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 8.

Bao quanh khu đất quy hoạch ga là chuỗi dự án mật độ cao dọc Mai Chí Thọ. Tiêu biểu là Eaton Park của Gamuda Land. Trên quỹ đất khoảng 3,77 ha, Eaton Park được quy hoạch 6 tòa tháp cao 29–39 tầng, sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ với tổng giá trị phát triển (GDV) ước tính hơn 1,1 tỷ USD.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 9.

Ở phía đối diện trục đường là The Sun Avenue (Novaland). Khu đô thị có 8 toà tháp 28 đến 33 tầng, nằm trên diện tích gần 5 ha, cung cấp gần 3.000 sản phẩm. Trên thị trường thứ cấp, căn hộ tại đây được rao bán khoảng từ 80 đến 95 triệu đồng/m2. Khi ga Thủ Thiêm và các tuyến đường sắt hoàn thành, các dự án xung quanh sẽ được hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian kết nối và lượng hành khách khổ lồ đến mỗi ngày.

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD: Cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, loạt dự án của Novaland Gamuda hưởng lợi - Ảnh 10.

TP.HCM kỳ vọng ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Thủ Thiêm đi Long Thành sẽ khởi công vào quý 4 năm 2026 và hoàn thành năm 2030. Đây là hạ tầng then chốt phục vụ kết nối liên vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế khu Đông trong giai đoạn mới.

 Chuyện gì sẽ xảy ra khi đi Hà Nội - TPHCM hết 6 tiếng bằng đường sắt cao tốc?

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

