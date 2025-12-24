Hiện trạng khu đất dự kiến nhà ga vẫn mang dáng dấp của một “mặt bằng chờ”. Khu vực rộng hơn 17 ha, nằm kẹp giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của, đã được quy hoạch làm ga Thủ Thiêm từ nhiều năm trước và đến nay vẫn là một trong những quỹ đất hạ tầng lớn còn lại của Thủ Thiêm.