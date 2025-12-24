Trước khi bước vào ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy đã xây dựng khối bất động sản lớn đến đâu?

Sáng 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường và chỉ vài giờ sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát đi thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ vai trò quyền Tổng Giám đốc.

Tiểu sử của vị doanh nhân này được kéo dài với hàng loạt vị trí trong nhiều ngành nghề từ bóng đá, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm… Tuy nhiên, trước khi được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thì bất động sản mới chính là "địa hạt" tạo dựng tên tuổi và nền tảng tài sản của ông Thụy.

Ông Nguyễn Đức Thụy xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng tại Ninh Bình. Cha ông là ông Nguyễn Xuân Thành – người sáng lập Xuân Thành Group, một "đế chế" tư nhân từng lừng lẫy trong các lĩnh vực xây lắp, xi măng và vật liệu xây dựng.

Trong khi người anh cả Nguyễn Xuân Thiện gắn bó với Tập đoàn Xuân Thiện, tập trung vào năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao, thì ông Nguyễn Đức Thụy là người nối nghiệp cha tại Xuân Thành Group, giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt và trực tiếp tham gia quá trình mở rộng sang các lĩnh vực mới.

Xuất phát từ việc tái cấu trúc Xuân Thành Group – doanh nghiệp thành lập từ năm 1976 với tiền thân là một hợp tác xã xây dựng, kinh doanh xi măng, ông Nguyễn Đức Thụy từng bước mở rộng hệ sinh thái sang tập đoàn.

Đến tháng 5/2015, tập đoàn chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn ThaiGroup với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh chiến lược đa ngành, trong đó bất động sản, khách sạn và dịch vụ du lịch được xác định là mũi nhọn.

Trong quá trình đó, ThaiGroup tham gia và phát triển nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Quốc, Quảng Ninh…, trải rộng từ khu đô thị, khách sạn – nghỉ dưỡng đến bất động sản thương mại. Điểm chung của các dự án này là quỹ đất lớn, vị trí chiến lược và gắn với du lịch – dịch vụ.

Một trong những thương vụ gây tiếng vang của bầu Thụy là quyết định bỏ ra số tiền cao hơn nhiều so với 19 tổ chức và 15 cá nhân khác hơn 1.000 tỷ đồng để mua đấu giá trọn lô 52,4% Công ty du lịch Kim Liên, đơn vị quản lý và sử dụng miếng "đất vàng" 3,5ha khách sạn Kim Liên trên đường Đào Duy Anh (Hà Nội).

Ông Thụy còn sớm đặt cược vào bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng. Tại Phú Quốc, ThaiGroup đang hoàn tất thủ tục đầu tư khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Thơm với quy mô lên tới khoảng 350 ha, lớn hơn cả dự án Vinpearl Phú Quốc của Vingroup.

Thông qua công ty thành viên Thailand, ThaiGroup cũng triển khai hàng loạt dự án bất động sản tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Hà Nam và Hưng Yên. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến Khu nhà ở Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự tại Hà Tĩnh, Khu đô thị Pearl River tại Duy Tiên (Hà Nam) và Khu đô thị Xuân Thành Land – Văn Giang (Hưng Yên).

Tại quê nhà Ninh Bình, ThaiGroup là nhà thầu chính của nhiều công trình trọng điểm như Trung tâm Thương mại Chợ Rồng Ninh Bình, Khách sạn Hoa Lư, Sân vận động và Nhà thi đấu đa năng Ninh Bình, Trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình.

Song song với đó là các dự án nghìn tỷ khác như Nạo vét sông Đáy (gần 10.000 tỷ đồng), Cải tạo đê Hữu Đáy (hơn 3.500 tỷ đồng), Bệnh viện Sản nhi tỉnh (hơn 2.500 tỷ đồng), Hệ thống chống ngập lụt (gần 1.700 tỷ đồng), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trên 1.400 tỷ đồng).

Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy gây chú ý khi quyết định thoái toàn bộ vốn tại CTCP Thaiholdings (mã THD) – doanh nghiệp từng được xem là "cánh tay niêm yết" trong hệ sinh thái bất động sản của ThaiGroup.

Theo công bố, ông Thụy đã bán xong toàn bộ 87,41 triệu cổ phiếu THD vào ngày 13/6/2022, chính thức chấm dứt vai trò cổ đông sáng lập và mọi mối liên hệ với doanh nghiệp này.

Quyết định thoái vốn khép lại một chương quan trọng trong hành trình làm bất động sản của bầu Thụy, đồng thời mở ra giai đoạn ông tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng.



