Hà Nội nhộn nhịp đấu giá đất tuần cuối năm

Ảnh minh họa

Đấu giá đất vàng 18 Cao Bá Quát, giá khởi điểm từ 201,7 triệu đồng/m2

Ngày 25/12, Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn (trước thuộc huyện Phúc Thọ) sẽ phối hợp đơn vị đấu giá tổ chức đấu giá 15 thửa đất tại khu Cổng Nội và Cát Hạ. Các thửa đất có diện tích 96–134 m2, giá khởi điểm dao động 6,4–7,9 triệu đồng/m2, được đánh giá phù hợp với nhóm nhà đầu tư cá nhân và nhu cầu ở thực tại khu vực ven đô.

Đáng chú ý, phân khúc đất “vàng” nội đô tiếp tục ghi nhận những phiên đấu giá có giá trị rất lớn. Đáng chú ý là cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình, dự kiến diễn ra ngày 27/12. Khu đất có diện tích 3.366 m2, với giá khởi điểm vòng đầu tiên lên tới 201,7 triệu đồng/m2. Với bước giá tối thiểu 2 triệu đồng/m2 cho mỗi vòng tiếp theo, mỗi lần trả giá tương đương hơn 6,7 tỷ đồng cho toàn bộ khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu ba vòng.

Theo hồ sơ công bố, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khách sạn khoảng 911 tỷ đồng, trong đó chi phí mua đất theo giá khởi điểm đã chiếm gần 679 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 182 tỷ đồng, cho thấy đây là “sân chơi” dành cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và định hướng đầu tư dài hạn.

Cũng trong ngày 27/12, UBND phường Phú Diễn sẽ tổ chức đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư 8,5 ha giáp đường Phú Diễn. Khu đất có tổng diện tích hơn 14.351 m2, trong đó gần 6.500 m2 được quy hoạch phát triển nhà ở thấp tầng. Giá khởi điểm cho phần đất xây dựng nhà ở lên tới gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m2. Để tham gia phiên đấu giá, nhà đầu tư phải đặt trước khoảng 143 tỷ đồng nhằm chứng minh năng lực tài chính.

Cùng thời điểm, một khu đất rộng khoảng 5,7 ha tại khu vực Đồng Xếnh – Vườn Gàn (xã Ba Vì) cũng được đưa ra đấu giá. Trong đó, hơn 1,7 ha dành cho xây dựng nhà ở thấp tầng, phần còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và không gian xanh, hướng tới phát triển một khu ở đồng bộ thay vì khai thác manh mún.

Đến ngày 29/12, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 33 thửa đất tại thôn Nại Châu và Xa Mạc, xã Yên Lãng (trước thuộc huyện Mê Linh). Các lô đất có diện tích 95–190 m2, giá khởi điểm từ 5–7 triệu đồng/m2, được xem là “mềm” so với nhiều khu vực khác và phù hợp với dòng tiền nhỏ lẻ.

Hà Nội thu khoảng 89.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong 10 tháng đầu năm

Thực tế cho thấy hoạt động đấu giá đang dần một trong những hoạt động quan trọng của thị trường bất động sản Thủ đô.

Mới đây, xã Phượng Dực (trước thuộc huyện Phú Xuyên) đã tổ chức thành công phiên đấu giá 27 thửa đất tại thôn Đường La và Phú Túc. Toàn bộ các lô đều nhanh chóng tìm được người trúng đấu giá, với mức giá cao nhất đạt 69 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 52,2 triệu đồng/m2.

So với giá khởi điểm chỉ 4,6 triệu đồng/m2, mức trúng đấu giá cao gấp 13–17 lần, song diễn biến này không gây nhiều bất ngờ với giới đầu tư theo dõi thị trường.

Nguyên nhân là giá khởi điểm được xây dựng trên cơ sở bảng giá đất năm 2025 vốn vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giao dịch thực tế. Để tiệm cận giá thị trường, phiên đấu giá được thiết kế tối đa ba vòng với bước giá tăng dần.

Ngay từ vòng đầu tiên, giá đã được đẩy lên khoảng 30 triệu đồng/m2; các vòng sau đó chỉ điều chỉnh bằng những bước nhỏ hơn. Thực tế, nhà đầu tư muốn tham gia cuộc chơi đã phải chấp nhận mức giá từ hơn 31 triệu đồng/m2 trở lên, thay vì giá khởi điểm mang tính kỹ thuật.

Theo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 của UBND TP Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2025, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua tốc độ tăng của nhiều nguồn thu khác như nội địa hay xuất nhập khẩu. Con số này phần nào phản ánh sự gia tăng nguồn cung thông qua đấu giá, đồng thời cho thấy hoạt động đấu giá đất đang trở thành một trong những điểm tựa quan trọng của ngân sách và nhịp vận động thị trường bất động sản Thủ đô trong giai đoạn cuối năm.