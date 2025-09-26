Tập đoàn Lotte rút lui, liên danh Sunshine - DIA muốn "thế chân" làm dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 20.100 tỷ đồng, Sở Tài chính nói gì?

Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 25/9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết, Sở đã nhận được văn bản của Văn phòng UBND TP.HCM về xuất của liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần đầu tư DIA (gọi tắt liên danh Sunshine - DIA) được tiếp tục thực hiện Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh, TP.HCM.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của liên danh Sunshine - DIA. Lý do được Sở Tài chính nêu ra là dù Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có văn bản muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, song Lotte hiện vẫn là chủ đầu tư trong giấy tờ.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Dẫu vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.

Đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC. Do đó, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.

Sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư và 3 năm từ lễ động thổ, dự án tỷ USD này vẫn chưa thể triển khai do gặp vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý.

Hồi tháng 6, dự án vừa được phê duyệt định giá đất hơn 16.190 tỷ đồng. Lotte cho rằng do quá trình thẩm định đất kéo dài cùng những thay đổi chính sách pháp luật khiến chi phí đầu tư gia tăng, điều kiện dự án thay đổi, việc tiếp tục triển khai không còn khả thi nên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra mới đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng, việc Lotte xin dừng dự án ở Thủ Thiêm có thể gây lãng phí khi đất nhiều năm không được sử dụng và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.