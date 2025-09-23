Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãng phí lớn khi chủ đầu tư Lotte trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

23-09-2025 - 15:14 PM | Bất động sản

Ngày 2/9/2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ Thủ Thiêm Eco Smart City nhưng sau đó đã xin ngưng thực hiện dự án. Khi dự án bị trả đồng nghĩa miếng đất này có thể lại nhiều năm không sử dụng và đây là một sự lãng phí. Hơn nữa, việc này ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, niềm tin của các nhà đầu tư - cũng là sự lãng phí lớn.

Phát biểu khi góp ý vào dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/9, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính băn khoăn vì dự luật “chưa đủ mở” trong việc trao quyền chủ động cho người chịu trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.

Ông Mãi dẫn chứng việc gần đây Lotte đề nghị xin dừng, trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Lãng phí lớn khi chủ đầu tư Lotte trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City- Ảnh 1.

Cổng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

“Trước đây chúng ta đã định giá và đồng ý tiền sử dụng đất trong khoảng đó nhưng nay do chậm nên phải thêm phần chậm nộp mấy nghìn tỷ nữa. Việc chậm nộp do các anh không quyết định sớm nhưng cuối cùng tôi phải chịu, nên người ta trả lại”, ông Mãi nói.

Khi dự án bị trả, theo ông Mãi, đồng nghĩa miếng đất này có thể lại nhiều năm không sử dụng và đây là một sự lãng phí. Hơn nữa, việc này ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, niềm tin của các nhà đầu tư, cũng là sự lãng phí lớn. Do vậy, ông đề nghị dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí cần đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để trao quyền cho cấp có thẩm quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.

Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Mới đây, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo văn bản, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Lãng phí lớn khi chủ đầu tư Lotte trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City- Ảnh 2.

Bên trong dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất..., Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể, với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội diễn ra mới đây, Sở Tài chính TPHCM xác nhận, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Vào ngày 20/8, Sở Tài chính TPHCM đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án.

Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi: Việc Lotte trả lại dự án ở Thủ Thiêm là một sự lãng phí

Theo Duy Quang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp 1 tuần tuổi được Bắc Ninh giao nghiên cứu đầu tư đường 10 làn xe kết nối trực tiếp Sân bay Gia Bình

Doanh nghiệp 1 tuần tuổi được Bắc Ninh giao nghiên cứu đầu tư đường 10 làn xe kết nối trực tiếp Sân bay Gia Bình Nổi bật

Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi

Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi Nổi bật

"Bùng nổ" nguồn cung chung cư nhưng giá vẫn tiếp tục tăng

"Bùng nổ" nguồn cung chung cư nhưng giá vẫn tiếp tục tăng

15:14 , 23/09/2025
Chủ đầu tư loạt dự án nghìn tỷ bất ngờ xuất hiện trong danh sách nợ thuế

Chủ đầu tư loạt dự án nghìn tỷ bất ngờ xuất hiện trong danh sách nợ thuế

13:44 , 23/09/2025
Khách hàng mua 3 căn Tecco Elite City thay vì 1 căn chung cư Hà Nội

Khách hàng mua 3 căn Tecco Elite City thay vì 1 căn chung cư Hà Nội

13:30 , 23/09/2025
Sự kiện giới thiệu Blanca City bùng nổ, nhà đầu tư Hà Nội đón sóng Vũng Tàu

Sự kiện giới thiệu Blanca City bùng nổ, nhà đầu tư Hà Nội đón sóng Vũng Tàu

13:30 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên