Lãng phí lớn khi chủ đầu tư Lotte trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Phát biểu khi góp ý vào dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/9, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính băn khoăn vì dự luật “chưa đủ mở” trong việc trao quyền chủ động cho người chịu trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.

Ông Mãi dẫn chứng việc gần đây Lotte đề nghị xin dừng, trả lại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Cổng dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

“Trước đây chúng ta đã định giá và đồng ý tiền sử dụng đất trong khoảng đó nhưng nay do chậm nên phải thêm phần chậm nộp mấy nghìn tỷ nữa. Việc chậm nộp do các anh không quyết định sớm nhưng cuối cùng tôi phải chịu, nên người ta trả lại”, ông Mãi nói.

Khi dự án bị trả, theo ông Mãi, đồng nghĩa miếng đất này có thể lại nhiều năm không sử dụng và đây là một sự lãng phí. Hơn nữa, việc này ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, niềm tin của các nhà đầu tư, cũng là sự lãng phí lớn. Do vậy, ông đề nghị dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí cần đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để trao quyền cho cấp có thẩm quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.

Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Mới đây, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo văn bản, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Bên trong dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất..., Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể, với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội diễn ra mới đây, Sở Tài chính TPHCM xác nhận, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Vào ngày 20/8, Sở Tài chính TPHCM đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án.

Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.