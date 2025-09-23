Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi: Việc Lotte trả lại dự án ở Thủ Thiêm là một sự lãng phí

Lotte trả lại dự án ở Thủ Thiêm là một sự lãng phí

Sáng 22/9, tại phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết dự luật chưa đủ “mở” trong trao quyền chủ động cho người chịu trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.



Ông Phan Văn Mãi cũng đề cập việc chưa có cơ chế để người đứng đầu một đơn vị sự nghiệp được quyền quyết định sử dụng những tài sản Nhà nước giao cho đơn vị đó hiệu quả nhất.

Ông cho rằng, cần có quyết sách mạnh mẽ hơn để trao quyền để những người đứng đầu cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ được quyết định, mang lại lợi ích về tổng thể. Đây cũng là cách tiết kiệm, chống lãng phí.

Dẫn chứng được ông Mãi nhắc đến là việc gần đây Lotte đề nghị xin dừng và trả lại dự án Lotte Thủ Thiêm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (phải).

Theo ông, trước đây Việt Nam đã định giá và đồng ý tiền sử dụng đất trong khoảng đó nhưng do chậm nên phải thêm phần chậm nộp mấy nghìn tỷ nữa. Song việc chậm này không phải do doanh nghiệp nên “người ta trả lại”.



Việc Lotte trả lại dự án sẽ kéo dài khoảng thời gian lô này không được sử dụng, ông Mãi cho rằng, đây là một sự lãng phí . Cùng đó, việc Lotte trả lại dự án cũng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sự tin tưởng của các nhà đầu tư. "Đây là một sự lãng phí lớn hơn nữa", ông Mãi nhấn mạnh.



Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM cho biết vào ngày 20/8/2025 đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (nay là phường An Khánh, TP. HCM).

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng gần 50.000 m2. Dự án được đề xuất từ năm 1997, vốn đầu tư hơn 20.100 tỷ đồng. ﻿

Thủ Thiêm Eco Smart City được xây dựng với quy mô 5 tầng hầm, 60 tầng nổi bao được quy hoạch gồm trung tâm tài chính, dịch vụ và khu dân cư đa chức năng. ﻿

Dù đã ký hợp đồng đầu tư từ 8 năm trước và tổ chức lễ khởi công cách đây 3 năm, đến nay dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn chưa có hình hài rõ rệt.﻿

Dự án này có nghĩa vụ tài chính về đất đai lên tới 16.190 tỷ đồng. Chính quyền TPHCM đã nhiều lần họp bàn để tháo gỡ, đặc biệt là trong khâu xác định nghĩa vụ tài chính nhằm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trước khi tiến hành các thủ tục xin giấy phép xây dựng.



Trong quá trình triển khai, Lotte Properties HCMC đã kiến nghị nhiều vấn đề, gồm: nâng tổng vốn đầu tư lên 57.000 tỷ đồng; điều chỉnh cơ cấu và tỉ lệ góp vốn giữa các công ty thành viên của Lotte trong liên danh; xin gia hạn tiến độ và giải quyết các thủ tục pháp lý còn tồn đọng.



Cuối tháng 6/2025, lãnh đạo doanh nghiệp này đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND TPHCM để trao đổi các kiến nghị, song kết quả cụ thể của buổi làm việc vẫn chưa được công bố.